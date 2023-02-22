Acil müdahale ünitelerinde 20 bin 90 vatandaşa hizmet verildi

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta acil müdahale ünitelerinde 20 bin 90 vatandaşa hizmet verildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçe merkezlerinde kurulu 13 Acil Müdahale Ünitemizde bugüne kadar toplam 20 bin 90 vatandaşımıza hizmet verdik” ifadeleri kullanıldı.