Aç Karnına Meyve Yemenin Kanser Tedavisinde Etkisi Var Mı?

MEYVE YEMEK

Hepimiz meyve yemenin sadece meyve almak, kesmek ve ağzımıza atmak olduğunu düşünürüz. Düşündüğün kadar kolay değil. Meyveleri nasıl ve ne zaman yiyeceğinizi bilmek önemlidir. Meyve yemenin doğru yolu nedir?

MEYVELER MİDE BOŞ İKEN YENİLMELİDİR

Meyveleri aç karnına yerseniz, sisteminizi detoksifiye etmede önemli bir rol oynayacak, size kilo verme ve diğer yaşam aktiviteleri için büyük miktarda enerji sağlayacaktır.

MEYVE EN ÖNEMLİ GIDADIR.

Diyelim ki iki dilim ekmek ve ardından bir dilim meyve yiyorsunuz.

Meyve dilimi doğrudan mideden bağırsaklara gitmeye hazırdır, ancak meyveden önce alınan ekmek nedeniyle bunu yapması engellenir.

Bu arada bütün öğün ekmek ve meyve çürür, fermente olur ve asitleşir.

Meyvenin midedeki yiyeceklerle ve sindirim sıvılarıyla temas ettiği anda tüm yiyecek kütlesi bozulmaya başlar.

Bu yüzden lütfen meyvelerinizi aç karnına veya yemeklerden önce yiyin!

İnsanların şikayet ettiğini duydunuz:

Ne zaman karpuz yesem geğiriyorum, muz yediğimde tuvalete koşuyor gibi hissediyorum vs..

Meyveyi aç karnına yerseniz, aslında tüm bunlar ortaya çıkmayacak.

Meyve, diğer yiyeceklerin çürümesiyle karışır ve gaz üretir ve dolayısıyla şişkinlik yaparsınız!

Ağarmış saçlar, kellik, sinir patlamaları ve göz altı morlukları tüm bunlar aç karnına meyve yerseniz olmaz.

Bu konuda araştırma yapan Dr. Herbert Shelton'a göre portakal ve limon gibi bazı meyveler asidik diye bir şey yoktur çünkü tüm meyveler vücudumuzda alkali hale gelir.

Meyve yemenin doğru yolunda ustalaştıysanız, Güzelliğin, uzun ömürlülüğün, sağlığın, enerjinin, mutluluğun ve normal kilonun SIRRI sizdedir.

Meyve suyu içmeniz gerektiğinde sadece taze meyve suyu için, kutulardan, paketlerden veya şişelerden DEĞİL.

Isıtılmış meyve suyu içmeyin.

Pişmiş meyve yemeyin çünkü besinlerini hiç almıyorsunuz.

Sadece onun tadına varırsın. tüm vitaminleri yok eder.

Ancak bütün bir meyveyi yemek, suyunu içmekten daha iyidir.

Taze meyve suyunu içmeniz gerekiyorsa, ağız dolusu yavaş yavaş içiniz çünkü yutmadan önce tükürüğünüzle karışmasını sağlamalısınız.

Vücudunuzu temizlemek veya detoksifiye etmek için 3 günlük meyve orucuna devam edebilirsiniz.

3 gün boyunca sadece meyve yiyin ve taze meyve suyu için.

Ve arkadaşların sana ne kadar ışıltılı göründüğünü söylediğinde şaşıracaksın!

Kivi meyvesi:



Küçük ama güçlü.

Bu iyi bir potasyum, magnezyum, E vitamini ve lif kaynağıdır. C vitamini içeriği portakalın iki katıdır.

ELMA:



Elma yiyen insan doktor yüzü görmez?

Bir elmanın C vitamini içeriği düşük olmasına rağmen, C vitamininin aktivitesini artıran antioksidanlar ve flavonoidler içerir, böylece kolon kanseri, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

ÇİLEK:



Koruyucu Meyve.

Çilek, ana meyveler arasında en yüksek toplam antioksidan güce sahiptir ve vücudu kansere neden olan, kan damarı tıkanması ve serbest radikallerden korur.

TURUNÇ



En tatlı ilaç.

Günde 2-4 portakal almak soğuk algınlığını önlemeye, kolesterolü düşürmeye, böbrek taşlarını önlemeye ve çözmeye yardımcı olabilir ve ayrıca kolon kanseri riskini azaltabilir.

KARPUZ:



En havalı susuzluk giderici. %92'si sudan oluşur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olan dev dozda glutasyon ile doludur.

Aynı zamanda kanserle savaşan oksidan olan likopenin önemli bir kaynağıdır.

Karpuzda bulunan diğer besinler C vitamini ve Potasyumdur.

GUAVA & PAPAYA:



Yüksek C vitamini içeriği en iyi olanıdır.

Guava ayrıca kabızlığı önlemeye yardımcı olan lif açısından da zengindir.

Papaya karoten açısından zengindir; bu gözlerin için iyidir.

Yemekten sonra SOĞUK su veya içecekler içmek KANSER'e davetiye çıkarmak demektir. Böbrekler hasar görür.

Soğuk su veya soğuk içecekler içmeyi sevenler için bu yazımız tam size göre.

Yemekten sonra bir bardak soğuk su veya soğuk içecek içmek güzel zannedilir.

Ancak, soğuk su veya içecekler az önce yediğiniz yağlı şeyleri katılaştıracaktır.

Sindirimi yavaşlatır.

Bu parçalanmış yiyecekler asitle reaksiyona girdiğinde, katı gıdadan daha hızlı parçalanacak ve bağırsak tarafından emilecektir.

Çok yakında bu durum YAĞLARa dönüşecek ve KANSER'e yol açacaktır !

Yemekten sonra ılık su içmek en iyisidir.