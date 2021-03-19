Aç karnına içilen sirkeli su zayıflatır mı? Sirkeli su içmenin faydaları...

Kilo vermek isteyenlerin araştırdığı bitkisel çözümlerin başında gelen aç karna sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor mu merak ediliyor.

Elma sirkesi düşük kalorili olduğu için, genel olarak sağlığa iyi gelen amino asitler ve antioksidanların yanı sıra potasyum içeriyor.

Ayrıca vücutta gelişen toksinleri ve zararlı bakterileri dezenfekte etme özelliğine de sahip olduğu için büyük bir kesim tarafından tercih ediliyor.

Peki sirkeli su zayıflatır mı?İşte sirkeli su içmenin faydaları ve etkileri...

SİRKELİ SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Elma sirkesinin, sağlığımıza mucizevi faydaları bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Bunlardan en bilineni, kilo vermeye yardımcı olmasıdır. İçeriğindeki adsetik asit, metabolizma hızını yükseltmek ve yağ yakımını artırmak için fayda sağlayabilir.

Bunun nedeni sirkenin glisemik indeksi azaltarak, kan şekerinin yavaş yükseltmesi ve böylece doygunluk hissi daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamasıdır.

Elmadan yapılan sirke zayıflamaya bir destek olarak görülebilir.

Ancak çok fazla abur cubur, fast food, yüksek kalorili yiyecekler yerseniz, hareket etmezseniz elbette yalnızca elma sirkeli su içmek size kilo kayıp ettirmeyecektir.

SİRKELİ SUYUN FAYDALARI