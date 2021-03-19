Aç karnına içilen sirkeli su zayıflatır mı? Sirkeli su içmenin faydaları...
Elma sirkesi ile zayıflamak son zamanların merak konusu. Fazla kilolarından kurtularak incelmek isteyen herkes "aç karnına sirkeli su içmek zayıflatır mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sirkeli suyun faydaları...
Kilo vermek isteyenlerin araştırdığı bitkisel çözümlerin başında gelen aç karna sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor mu merak ediliyor.
Elma sirkesi düşük kalorili olduğu için, genel olarak sağlığa iyi gelen amino asitler ve antioksidanların yanı sıra potasyum içeriyor.
Ayrıca vücutta gelişen toksinleri ve zararlı bakterileri dezenfekte etme özelliğine de sahip olduğu için büyük bir kesim tarafından tercih ediliyor.
Peki sirkeli su zayıflatır mı?İşte sirkeli su içmenin faydaları ve etkileri...
SİRKELİ SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?
Elma sirkesinin, sağlığımıza mucizevi faydaları bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Bunlardan en bilineni, kilo vermeye yardımcı olmasıdır. İçeriğindeki adsetik asit, metabolizma hızını yükseltmek ve yağ yakımını artırmak için fayda sağlayabilir.
Bunun nedeni sirkenin glisemik indeksi azaltarak, kan şekerinin yavaş yükseltmesi ve böylece doygunluk hissi daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamasıdır.
Elmadan yapılan sirke zayıflamaya bir destek olarak görülebilir.
Ancak çok fazla abur cubur, fast food, yüksek kalorili yiyecekler yerseniz, hareket etmezseniz elbette yalnızca elma sirkeli su içmek size kilo kayıp ettirmeyecektir.
SİRKELİ SUYUN FAYDALARI
- İçinde bulunan zengin vitamin ve mineraller sayesinde kilo vermeye yardımcı olma özelliği ile bilinen sirkeli su tek başına işe yaramasa da kilo vermek için oldukça etkili bir yöntemdir.
- Özellikle kış aylarında her gün sabahları tüketilen sirkeli su grip ve soğuk algınlığına karşı kişilerde direnç oluşturur. Grip ve nezle aynı zamanda soğuk algınlığı hava değişimlerinde ve soğuk havalarda sıkça rastlanır. Bunu önlemek için düzenli olarak tüketilen sirkeli su kişiler için koruma oluşturacaktır.
- Sirkeli suyun en önemli özelliklerinden bir tanesi de tümörlü hücre oluşumunu engellemektedir.
- Sirkeli suyun içinde bulunan asit olursa tümörlü oluşumunu engellerken aynı zamanda DNA ve yapısında korunması ile bilinmektedir.
- Sirkeli su bağışıklık için önemli etkenlerden biridir direncini artırma özelliğine sahiptir. Böylece zengin birçok vitamin ve mineral içinde barındıran sirkeli su bağışıklığın güçlü kalmasında sağlamaktadır.
- Sirkeli suyun diğer bir özelliği ise kendini yorgun hisseden kişilerin daha dinç hissetmesini sağlamasıdır. Bu sebeple sirkeli su enerjisi düşük insanlar tarafından tüketilerek vücut direnci ve enerjiyi yükseltmeyi sağlayabilir.
- Sirkeli suyun kadınlar için özellikle en önemli etkilerinden biri de cilde parlaklık ve ışıltı vermesidir. İçinde barındırdığı birçok vitamin ve mineraller sayesinde cilde canlılık kazandırmaktadır.
- Sirke tüketimi diş sağlığı için de oldukça önemlidir. Sirkeli su tüketimi sindirim sistemine de iyi gelmesi yönüyle bilinmektedir Bu sebeple tüketimi çok önemlidir diğer bir özelliği de ağız sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olmasıdır. Özellikle iltihap giderici olduğu bilinen sirkeli su ile gargara yapılması ağız ve diş sağlığını koruma yönünden de etkili bir yöntemdir.
- Sirkeli su özellikle kadınlar için yine saç bakımı ve saç derisi için önem arz etmektedir. Saçlara parlaklık vermesi yönüyle ve arındırıcı etkisi ile saç derisini temizlemesi özellikleri sirkeli suyun kullanılmasının önemli sebeplerindendir.