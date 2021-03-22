Aç kalarak zayıflamak mümkün mü?

Farkındayım herkes zayıflamak için kolay bir yol arıyor. Haklısınız. Çünkü aslında herkes istediği şey ne olursa olsun hemencecik olsun ister, kendimden biliyorum. Bu işi birlikte biraz detaylı inceleyelim, eksileri artıları değerlendirelim.



Bu yazıda bahsettiğim açlık, kontrollü açlık (intermittent fasting vs) olmayacak öncelikle bunu söylemek istiyorum. Burada bahsedeceğim, bilinçsizce, yetersiz veya tek tip beslenerek verilen kilolar…

Konunun temeline bakarak başlayalım. Diyet nedir?



Diyet aç kalarak zayıflamak, kısıtlanmak, sevilen besinlerden ayrı kalmak demek değildir. Diyet sağlıklı ve dengeli beslenme planı demektir.



Diyetlerin temel amacı ise sağlıklı beslenme alışkanlıklarının, sürdürülebilir hale getirilmesidir. Ancak bilinçsizce yapılan ananas diyeti, kabak diyeti gibi tek tip beslenmeye yönelik veya arama butonuna yazdığınızda karşınıza ilk çıkan popüler diyetler gibi yanlış yaklaşımlar kısa sürede yanlış kilo vermenize sebep olup sonrasında yo-yo etkisi ile kısa sürede geri almanıza ve metabolizmanızın işleyişini bozmanıza sebep olacaktır.

Araştırmalar; kontrolsüz açlığın zayıflamak yerine kilo artışına bile sebep olabileceğini gösteriyor.

Açlık, metabolizma hızını azaltabilmektedir. Aynı zamanda; genetik hafızadaki kıtlık genlerini harekete geçirmektedir. Peki bu ne demek? Vücutta “aç kalacağım, o zaman aldığım her şeyi depolamalıyım, sonra bunları kullanmam gerekecek” düşüncesi oluşmaktadır. Açlık uzun sürer ve sık tekrarlanacak olursa da kas kaybı meydana gelebilmektedir. Bu da uzun vadede bazal metabolizma hızınızın azalmasına ve kilo vermenizin zorlaşmasına sebep olacaktır.



Bilinçsiz açlık; sağlıksız ve dengesiz kilo kaybına sebep olmaktadır.



Aç kaldığınızda hızla düşen kan şekeri, masaya ilk oturduğunuz anda gözünüzün dönmesine ve aslında almanız gerekenden çok daha fazla besin almanıza neden olacaktır. Yani uzun süre aç kalarak oluşturulmak istenen kalori açığı, hızla kapanacaktır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu şekilde verilen kilolar sağlıksızdır ve kısa sürede geri alınabilecek potansiyeldedir.

İlk kez diyete başladığımız danışanlarımdan sık sık şunu da duyuyorum. Hocam ne yaptınız? Ben bunları yersem kilo alırım! Ben gün içinde yazdıklarınızdan çok daha az yiyorum! Ama aslında gün içinde yanlış besin tercihlerinden tahmin ettiğinizden çok daha fazla enerji alabiliyoruz.



Kilo verme sürecinde aslında önemli olan tek şey kalori açığı yaratmak da değildir.

Besinlerin vücutta ne şekilde kullanılacağı da önemlidir. Mesela yediğimiz 1 porsiyon şerbetli tatlı ile 1 kase ton balıklı salatanın vücudumuzdaki etkisi bir olmayacaktır. Sadece kalori saymak da sizi bir yere götürmeyecektir! Vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin kaynaklarını alamamasına da biz “gizli açlık” diyoruz. Burada bahsettiğimiz açlık sadece karın gurultusu ile meydana gelmiyor anlaşıldığı gibi

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve bu kiloyu koruyabilmek için gün içerinde ihtiyacınız olan kaloriyi, ihtiyacınız olan kaynaklardan doğru bir şekilde karşılamanız oldukça önemli. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutarak, sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo verebilmek için, size özel planlanmış diyet listenizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu yolda en önemli şey ise sabırlı olmak!

2020’nin bize öğrettiği en önemli şeyi lütfen atlamayalım ve unutmayalım. Sağlığınız her şeyden daha değerli! Kıymetini bilelim.