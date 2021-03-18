AB’nin aşı taslağında Türkiye ile ilgili korkulan olmadı

AB Komisyonu’nda görüşülen taslak, 25 Mart’ta 27 AB üyesi ülke liderinin görüşüne sunulacak.

Konu gündeme geldiğinde AB üyesi ülke yurttaşlarının gidebilecekleri ülkelerin yalnız Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onayından geçmiş aşıyı kullanan ülkeler olması koşulu konması yönünde girişimler vardı. Bu olsaydı Türkiye EMA onayından henüz geçmemiş olan Çin aşısı kullandığı için AB üyesi ülkelerden ziyaretçi gelişinde ciddi azalmaya neden olabilirdi.

Ancak taslakta bu yönde bir şey yer almadı.

Bu konu taslakta AB üyesi ülkelerin kabul edeceği kişilerin onaylanmış aşıyı yapmış olmaları buna da üye ülkelerin karar vermesi şeklinde yer aldı.

Dolayısıyla taslak AB üyesi ülkelerden gelecek kişileri değil, Türkiye’den o ülkelere gidecekleri ilgilendiriyor.

Taslakta Çin aşısı gibi EMA onayından henüz geçmemiş Rus aşısı Sputnik V ile ilgil olarak engelleyici bir ifade yer almadı.

25 Mart’ta yapılacak 27ülke liderinin görüşüne sunulacak taslak üzerine yapılan tartışmalarda üyeler "Dijital Yeşil Kimlik" adı verilecek sertifikanın AB içinde seyahatleri kolaylaştırması ve bunun bu yaz geçmeden kullanlabileceği şekilde hızla, engeç haziran ayına kadar hazırlanması konusunda anlaştı.