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ABD’li Novavax firması: "Covid-19’a karşı geliştirilen aşı yüzde 89.3 başarılı"

ABD merkezli ilaç şirketi Novavax, korona virüse karşı geliştirilen aşının İngiltere’deki denemelere göre yüzde 89.3 etkili olduğunu açıkladı.

Sağlık 29.01.2021, 10:20
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ABD’li Novavax firması: "Covid-19’a karşı geliştirilen aşı yüzde 89.3 başarılı"

ABD merkezli ilaç şirketi Novavax, korona virüse karşı geliştirilen aşının İngiltere’deki denemelere göre yüzde 89.3 etkili olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, aşı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. ABD merkezli ilaç şirketi Novavax tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen korona virüs aşısının İngiltere’deki faz 3 çalışmalarına yönelik son bilgiler paylaşıldı. Buna göre 18-84 yaşları arasında 15 binden fazla kişiye uygulanan aşının yüzde 89.3 oranında etkili olduğu bildirildi. Denemeye katılanların yüzde 27’sinin 65 yaşından büyük olduğu belirtilirken, aşının Güney Afrika’da görülen mutasyona uğramış virüse karşı ise "belirli ölçüde etkili olduğu" aktarıldı. Buradaki denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğu, aşının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60 etkinlik gösterdiği vurgulandı.

Novavax CEO’su Stan Erck, İngiltere’deki sonuçların "muhteşem" olduğunu ifade ederek, bunun bekledikleri kadar iyi bir sonuç olduğunu dile getirdi. Stockton-on-Tees’teki üretim tesisinin mart veya nisan ayına kadar hazır ve çalışır durumda olmasını umduklarını vurgulayan Erck, aşıya İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) onay çıkması beklendiğini belirtti.

İngiltere’deki denemelerde görev alan Profesör Paul Heath ise, "Bunlar son derece heyecan verici bulgular ve bunun oldukça etkili ve güvenli bir Covid-19 aşısı olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, bunun İngiltere’de çok hızlı yayılan mutasyon türüne karşı etkili olduğunu da gösteriyor" dedi.

"Korkunç virüsü yenmek için başka bir silah olacak"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da aşıyla ilgili umut veren gelişmeye yönelik, "Bu olumlu bir haber. Novavax aşısı düzenleyici kurum tarafından onaylanırsa aşılama programımıza önemli bir destek olacak ve cephaneliğimizde bu korkunç virüsü yenmek için başka bir silah olacak" dedi.

İngiltere’nin deneme çalışmalarında yer almasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Bakan Hancock, "Parlak bilim adamları ve araştırmacıların yanı sıra klinik denemelere katılan on binlerce özverili gönüllüye teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Novavax aşısı, İngiltere’de onay verilmesi durumunda ülkede kullanım izni verilen 4. aşı olacak. Ancak tedariklerin yılın ikinci yarısına kadar hazır olması beklenmediğinden ve İngiltere’nin Moderna aşısı için nisan ayına kadar beklemek zorunda kaldığından kısa vadede tüm umutlar halen Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarına bağlı.
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