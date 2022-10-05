ABD’li hemşire Türk hekimine güvendi

ABD’li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian’ın ameliyatını gerçekleştiren Doktor Fatma Başak Sargın, “Dünyada denemeye bile cesaret edilemeyen birçok ameliyat ülkemizde Türk hekimleri tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi.

ABD’li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian’ın ameliyat için 3 ülke ve 10 doktor arasından seçtiği Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Fatma Başak Sargın, ameliyat süreci hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hastanın referanslar aracılığı ile kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Sargın, hastanın sağlık raporlarını inceledikten sonra kendisine detaylı bir açıklama yaptığını belirterek, “Amerika’da birçok tetkikleri tamamlanmıştı. Bu tetkikler sonucunda operasyon kararı vermişti kendisi. Bunun üzerine Amerika’da, akrabalarının olduğunu Nijerya’da ve sağlık sektöründe ününü duyduğu Türkiye’de birçok doktora ve hastaneye başvurdu. Biz kendisiyle telefon görüşmeleri sayesinde iletişim sağladık. Bu gelişmelerde yaşayacağı komplikasyon ihtimalleri de dahil olmak üzere bütün operasyon süreci hakkında detaylı bir bilgilendirme sağladık” dedi.

“Miyomlar beklediğimizden derin ve büyüktü”

Damian’a hastalığı ile ilgili yapılan komplikasyonlar sonucunda özellikle yaşanabilecek olumsuzlukları detaylıca anlattığı için güven sağladığını belirten Sargın, hastadaki miyomun iyi huylu bir tümör olduğunu ve kadın doğum alanında sık yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti. Sargın, “Görece riski düşük bir ameliyat aslında. Ama miyomun sayısına, büyüklüğüne, yerleşimine göre değişebiliyor bu. Kelly’nin 6 adet miyomu vardı. Yaşadığı şikayetler nedeniyle ameliyat önermiştik ona. Yerleşimleri biraz derinde. Beklediğimizden biraz derin ve büyüktü miyomları ama bir problem yaşamadık” diye konuştu.

“Hastane ve Kars halkı olarak ciddi bir misafirperverlik gösterdik”

Her hasta için gösterilen özenin Kelly Damian için de gösterildiğini vurgulayan Sargın, “Süreci değerlendirecek olursak aslında her hastamıza yaptığımıza benzer bir planlama yapmıştık bu hastamız için de. Kelly’nin Türkçe bilmiyor oluşu, yurt dışından uzak bir yerden uzun bir mesafeden gelişi nedeniyle hastane olarak, Kars halkı olarak ciddi bir misafirperverlik gösterdik. Bundan da tabii ki çok memnun kaldığını söyledi ama beni de başta çok endişelendirmişti bu durum. Hastanın başına bir şey gelme ihtimali, sürecin uzama ihtimali vesaire hepsini zaten kendisine de açıkladık Bütün arkadaşlarım da bana bu süreçte destek oldu. Güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Sayın bakanımızın bu paylaşımı beni çok onurlandırdı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medyada paylaşım yapmasına ilişkin de Sargın, “Sayın bakanımızın bu paylaşımı beni gerçekten çok onurlandırdı. Arkadaşlarım, akrabalarım, hocalarım, hatta birçok hasta bana tebrik ve teşekkür mesajı attı. Bunun sonucunda ne kadar sevildiğimi görmek de beni çok mutlu etti ama şunu da belirtmek isterim ki biz bu ameliyatı bir ekip olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Diğer bütün emek harcayan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyada denemeye bile cesaret edilemeyen ameliyatlar Türkiye’de gerçekleştiriliyor”

Türkiye’nin sağlık alanında dünyada en ileri seviyede yer alan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Sargın şunları aktardı:

“Dünyada denemeye bile cesaret edilemeyen birçok ameliyat aslında ülkemizde Türkiye hekimleri tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Biz de bu şekilde bunu ön plana çıkarabildiysek ne mutlu bize. Ben bu süreç dolayısıyla ayrıca mezun olduğum Hacettepe Üniversitesi’ne ve beni yetiştiren Ankara’ya, Tıp Fakültesi’ndeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”