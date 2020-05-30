ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı: Çin’deki aşı deneme sonuçları çok etkileyici

Tıp dergisi The Lancet tarafından geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre, Çin’in aşı denemesinin güvenli, iyi tolere edildiği ve insanlarda SARS-COV-2’ye karşı bağışıklık tepkisi üretebildiği bulundu. San Diego’da bulunan Kaliforniya Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Küresel Halk Sağlığı bölümünde görev yapan Prof. Dr. Robert Schooley, “Aşı test edilen üç dozda iyi tolere edilmiş gibi görünüyordu ve aşı alıcıları, hem nötralize edici antikorları hem de T hücrelerini test ederken ölçülen koronavirüse karşı güçlü bağışıklık tepkileri üretti” yorumunu yaptı.



Çinli araştırma ekibi, Wuhan’da Ad5 vektörü Covid-19 aşısının açık etiketli, randomize olmayan, faz 1 çalışmasını gerçekleştirdi. 18 ila 60 yaşları arasındaki toplam 108 sağlıklı yetişkin gönüllü olarak aşı çalışmalarına katıldı. Schooley, “Herkesin T hücresi tepkisi vardı ve çoğu 28. güne kadar antikorları nötralize etmede 4 kattan fazla artış gösterdi. Çalışmanın immünojenisite sonuçları çok etkileyici” dedi.