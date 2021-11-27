ABD’den 8 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurma kararı

ABD yönetimi, "Omicron" adı verilen yeni korona virüs mutasyonu nedeniyle 8 Afrika ülkesinden uçuşların 29 Kasım’dan itibaren durdurulmasına karar verdi.

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron’a karşı birçok ülkede tedbirlerini arttırıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Omicron mutasyonuna karşı yaptığı açıklamada, "Baş tıbbi danışmanım Dr. Tony Fauci ve Covid-19 müdahale ekibimizin üyeleri tarafından Güney Afrika’da yayılan Omicron mutasyonu hakkında bilgilendirildim. Daha fazla bilgiye sahip olana kadar ihtiyati tedbir olarak Güney Afrika ve diğer 7 ülkeden havayolu ulaşımını kısıtlıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, kısıtlamaların 29 Kasım’da yürürlüğe gireceğini kaydetti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen diğer ülkelerin Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi olduğu belirtildi. Bu ülkelerden yalnızca ABD vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek.

"Virüsten korunmanızı güçlendirmenin en iyi yolu, hatırlatma dozu yaptırmaktır"

"Amerikan halkı için iki, dünya kamuoyu için bir önemli mesajım var" diyen Biden, "İlki, korona virüse karşı tam olarak aşılanmış olan Amerikalılar için. Korona virüsten korunmanızı güçlendirmenin en iyi yolu, uygun olduğunuz anda hatırlatma dozu yaptırmaktır. Bu doz, aşılamalarının üzerinden 6 ay geçmiş olan 18 yaşından büyük tüm yetişkinler için onaylanmıştır. Güvenli ve ücretsiz. Tatil döneminde ek korumaya sahip olabilmek için hatırlatma dozunu şimdi yaptırın" çağrısında bulundu.

"Amerika, 5-11 yaş arası çocukları aşılamada dünyaya liderlik ediyor"

Korona virüse karşı iki doz aşı yaptırmayanlara da seslenen Biden, "Bugün aşı olun. Buna hem çocuklar hem de yetişkinler. Amerika, 5-11 yaş arası çocukları aşılamada dünyaya liderlik ediyor ve aylardır gençleri aşılıyor. Ancak bu hayat kurtaran korumayı elde etmek için tüm yaş gruplarında daha fazla Amerikalının aşı olmasına ihtiyacımız var. Aşı yaptırmadıysanız veya çocuklarınıza yaptırmadıysanız şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelere aşı bağışı çağrısı yapan ABD Başkanı Biden, "Son olarak, dünya kamuoyuna. Bu yeni mutasyon hakkındaki haberler, küresel çapta aşıya erişim olana kadar salgının neden sona ermeyeceğini her zamankinden daha açık hale getirmelidir. ABD, farklı ülkelere, diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla aşı bağışladı. Diğer ülkelerin Amerika’nın hızına ve cömertliğine uymasının zamanı geldi" dedi.