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ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

Sağlık 03.11.2021, 00:32
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.

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