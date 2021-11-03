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ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.
Sağlık 03.11.2021, 00:32
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oybirliğiyle tavsiye etti.