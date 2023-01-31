ABD’de Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 11 Mayıs’ta sona erecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de ilan edilen halk sağlığı acil durumunun 11 Mayıs’ta sona ereceği bildirildi.

ABD’de 2020’de dönemin Başkanı Donald Trump tarafından Covid-19 salgının nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun mayıs ayında sona ereceği açıklandı. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında sona ermesi beklenen ulusal acil durumu ve nisan ayında sona ermesi beklenen halk sağlığı acil durumlarının yeniden uzatılacağı ve 11 Mayıs’ta sona erecekleri ifade edildi.

Milyonlarca ABD’li, halk sağlığı acil durumu ile Covid-19 salgınına karşı test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişirken, halk sağlığı acil durumunun sona ermesiyle test ve tedaviye ödeme yapmak zorunda kalacak.

OMB ayrıca, ulusal acil durum ve halk sağlığı acil durumunun sona ermesi ile Nikaragua, Küba ve Haiti’den ABD’ye kaçak yollarla gelen göçmenleri Meksika’ya geri gönderen ve “Başlık 42” olarak bilinen yönergeleri de sona erdireceğini aktardı.

Hükümet verilerine göre, ABD’de Covid-19 vakaları düşüş eğilimini sürdürürken, her gün 500’den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD’de salgının başından bu yana 1 milyon 132 bin 719 kişi öldü.