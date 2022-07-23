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ABD’de çocuklar arasında ilk maymun çiçeği vakaları

ABD’de biri California’da, diğeri Washington DC’de olmak üzere ilk kez çocuklar arasında maymun çiçeği virüsü görüldü.

Sağlık 23.07.2022, 09:35
ABD’de çocuklar arasında ilk maymun çiçeği vakaları

ABD’de biri California’da, diğeri Washington DC’de olmak üzere ilk kez çocuklar arasında maymun çiçeği virüsü görüldü.

ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre ülkede maymun çiçeğine ilk kez çocuklar arasında rastlandı. Çocuklardan birinin California’da, diğerinin ise Washington DC’ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebek olduğu belirtildi. İki vakanın birbiriyle bağlantısız olduğu, çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi altına alındığı vurgulandı.

8 yaşın altındaki çocukların şiddetli maymun çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500’den fazla vaka kaydedildi.

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