ABD’de 16-17 yaş grubu için 3’üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına CDC’den onay

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

ABD’de 16-17 yaş grubuna Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun uygulanmasına yeşil ışık verildi. Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 3’üncü dozuna acil kullanım onayı verdi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, CDC güçlendirici aşı tavsiyelerini genişleterek, 16 yaş ve üzerindeki herkesi bir güçlendirici aşı olması yönünde teşvik ediyor. Omicron mutasyonu ile ilgili tüm cevaplara sahip olmasak da, ilk veriler Covid-19 güçlendirici aşılarının Omicron ve diğer mutasyonlara karşı korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

Walensky, 16-17 yaş grubundaki gençlerin ikinci doz aşılarından en az 6 ay sonra 3’üncü doz aşılarını yaptırabileceklerini duyurdu.

Pfizer/BioNTech, geliştirdikleri aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiğini bildirmiş, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtilmişti.

ABD’de 16 ve 17 yaş grubunda yaklaşık 4,7 milyon kişi Covid-19’a karşı tam olarak aşılanırken, 2,5 milyondan fazlasının ise ikinci dozu yaptırmasının üzerinden altı ay geçti.