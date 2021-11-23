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ABD'nin 'korona sırrı' deşifre oldu!

ABD'de yapılan araştırma ile korona virüs ile ilgili bir gizemi daha çözüldü. Söz konusu yöntemin ABD Başkanı'na ev sahipliği yapan Beyaz Saray ve Air Force One'da kullanıldığı ortaya çıktı.

Sağlık 23.11.2021, 14:07
ABD'nin 'korona sırrı' deşifre oldu!

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.

Bunun meyvelerini de topluyoruz. Virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşı ve acil kullanım onayı almaya başlayan ilaçları bu çalışmalara borçluyuz.

Hürriyet'teki habere göre; ABD'den gelen son araştırma ise tabiri caizse dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Bilim insanları korona virüse karşı yüzde 98.7 etkili yöntemi açıkladı.

ABD BAŞKANINI DA KORUYOR

İngiliz medyası söz konusu yöntemin ABD Başkanı'na ev sahipliği yapan Beyaz Saray ve Air Force One uçağında da kullanıldığını sayfalarına taşıdı

Aynı haberlere göre, bağımsız laboratuvar Innovative Bioanalysis, Needlepoint Bipolar Ionisation (NPBI) adı verilen sistemin Delta varyantına karşı 98.7 oranında başarı sağladığı sonucuna ulaştı.

Söz konusu hava filtreleme sisteminin Beyaz Saray ve ABD Başkanı’nın uçağı Air Force One'da da bir süredir kullanıldığının altı çizildi.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Peki Pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya Bill Gates'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Fortune'da yer alan habere göre, Gates, korona virüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.

'Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum' diyen Gates, 2022'nin ortalarında Kovid-19'a bağlı ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti.

GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates ve eski eşinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 şirket...

Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech’e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

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