ABD'li ilaç şirketi Moderna: "Covid-19 aşısı yüzde 94.5 etkili."

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.

Moderna'nın 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı yüzde 94.5 etkili oldu.

Gelen ilk sonuçlara göre, her 95 kişi içerisinden iki doz alan katılımcılardan sadece beş kişi hastalandı.

Aşı aynı zamanda en ciddi koronavirüs enfeksiyonlarını da engelliyor. Moderna'nın ise "Geliştirilen aşı genel olarak güvenli ve iyi tolare edildi, yan etkiler arasında kas ve baş ağırsı ile yorgunluk var." açıklamasında bulundu.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci yeni aşı hakkında, "Olabileceğinin en iyisi." dedi.

Haber üzerine Moderna hisseleri ABD vadeli işlemlerinde %9’dan fazla yükseldi. Stoxx 600 endeksi %1,5 yükseliş kaydetti.

Eğer ek çalışmalar da aşıların güvenli olduğunu ortaya koyarsa Amerikn FDA kurumunun hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna’ya acil durum iznini vermesi bekleniyor.

Moderna ABD’nin koronavirüs aşı çalışmalarını hızlandırmak için oluşturduğu Operation Warp Speed programından 955 milyon dolarlık fonlama temin etmişti. Pfizer ise bu fonlamadan yararlanmadı. Moderna, yeni stabilite verisine göre aşının buzdolabı koşullarında 30 gün kalabildiğini de açıkladı.