ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini doğruladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.

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