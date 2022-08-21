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ABD First Lady’si Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’a yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Biden’ın karantinasının sona erdiği bildirildi.

Sağlık 21.08.2022, 19:42
ABD First Lady’si Biden’ın Covid-19 testi negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’a yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Biden’ın karantinasının sona erdiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, 16 Ağustos’ta Güney Carolina’da Biden ile birlikte tatilde olduğu sırada Covid-19’a yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. First Lady Biden’ın Sözcüsü Elizabeth Alexander yaptığı açıklamada, 71 yaşındaki First Lady Biden’a yapılan son iki Covid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, karantinasının sona erdiğini aktardı. Alexander, First Lady Biden’ın Güney Carolina’dan ayrılacağını ve Delaware’de Başkan Biden ile bir araya geleceğini belirtti.

Öte yandan, 79 yaşındaki Başkan Biden ise 21 Temmuz’da korona virüse yakalanmış, 27’sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz’da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden’ın 6 ve 7 Ağustos’ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.

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