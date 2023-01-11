ABD First Lady’si Biden gözünden ameliyat oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, sağ gözünde tespit edilen bir lezyon nedeniyle ameliyat oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden ameliyat oldu. First Lady Biden’ın rutin cilt kanseri taraması esnasında sağ gözünde tespit edilen bir lezyon, kansere dönüşme riski bulunduğu için Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alındı. Yerel saatle 14.00 sıralarında Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Durum iyi ilerliyor hatta tahmin edilenden daha güzel. Doktor O’Connor bugün ilerleyen saatlerde gelişmeleri paylaşacak" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray doktoru Kevin O’Connor geçtiğimiz hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Doktorlar, önlem amacıyla lezyonun alınmasını önerdi" demişti.