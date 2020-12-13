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ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı
ABD’de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.
Sağlık 13.12.2020, 18:14
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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının bulunduğu tırlar Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıktı. Milyonlarca doz aşı, nakliye tesislerine ve havalimanlarına götürülmek üzere sıcaklık kontrollü termal konteynerlere yüklendi.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, kargo şirketleriyle yapılan çalışmayla ilk teslimatın tamamının 2 gün içerisinde tamamlanabileceğini açıkladı. Toplam 2,9 milyon doz aşı 50 eyalete dağıtılacak ve 21 gün sonra yine aynı bölgelere 2.9 milyon doz daha aşı ulaştırılacak. Acil durumlar için Michigan'deki Portage kentinde yer alan tesiste yaklaşık 500 bin aşı yedek olarak bekletilecek.
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