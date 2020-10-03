ABD COVID-19’a Türk kekik yağına hücum etti karşı

Korona virüse karşı etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış olan kekik yağı için Amerika’dan 152 bin kiloluk ek talep alan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne üretiminin yüzde 40’ını ihraç ederken bu oran salgın ile birlikte yüzde 80’e yükseldi.

Zürih Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada kekik yağı, korona virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiği biliniyor. 46 farklı üniversitede yapılan araştırmalarla da onaylanan kekik yağı üretiminde Türkiye birinci sırada bulunuyor.

“Kontrollü ihracat yapılmalı”

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı (TABA - AmCham) ve L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, ABD’den gelen talebin Türkiye adına risk taşıdığını ve bu talebi sınırlamak gerektiğini söyleyerek “Ülkemiz kekik üretiminde dünya lideri ve halen bu alanda gücü elinde tutuyor. ABD’nin talebi 152 bin kilo ve bu da Türkiye’nin yaklaşık bir yıllık toplam üretimine eşdeğer. Türkiye’de kekik yağı sağlık açısından bir çok faydası bulunan carvacrol içerikli ürünlerin yapımı için yetiştiriliyor. Bir seferde de gelen bu talep, normal taleplere eklendiğinde ve Türkiye’den ihraç edilmesi durumunda, ülkemiz kekik ve kekik yağı konusunda zor duruma düşer. Baştan tedbir almazsak, kendimiz için kekik bulamama noktasına gelebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda kontrollü bir ihracat olmalı” dedi.

COVID-19 ile mücadelede tüm dünyada ilaç ve aşı çalışmaları hızla devam ederken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de kekik yağının içinde bulunan carvacrol maddesinin virüsleri öldüren aktif hammaddeler içerdiğini açıkladı.

"Doğadan gelen mucize kekik yağı", geçmişten bugüne ağrı kesici ve detoksifikasyon dahil olmak üzere birçok terapötik alanda kullanıldı. L’actone Life, kekik yağının içinde bulunan iyileştirici güce sahip ve virüsleri yok eden carvacrol maddesini Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirerek yerli ve milli Carvacrol ürün serisini Türk halkının kullanımına sundu. Türkiye’de yetişen en etkin kekik türlerinin yağlarından hazırlanan L’actone Life Carvacrol ürünleri, yüzde 80’in üzerinde carvacrol maddesine sahip. L’actone Life Carvacrol’ü kapsül, ağız spreyi ve çay şeklinde kullanmak mümkün.