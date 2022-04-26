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İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi’nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Bi
ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Sağlık 26.04.2022, 19:55
ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi.