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ABD, 8 Afrika ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor

ABD’nin Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor.

Sağlık 24.12.2021, 18:24 24.12.2021, 18:32
ABD, 8 Afrika ülkesine uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor

ABD’nin Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor.

ABD, bazı Afrika ülkelerine uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planladığı açıklandı. ABD’li üst düzey bir yetkili basına verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Covid-19’un hızla yayılan Omicron mutasyonu hakkındaki endişeler nedeniyle geçtiğimiz ay Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlandığını aktardı.

Yetkili, son 14 gün içinde söz konusu 8 ülkeden birinde bulundukları için ABD’ye girişleri yasaklanan yabancı uyruklu yolcuların, 31 Aralık GMT 15:01’den itibaren ABD’ye girişlerine yeniden izin verileceğini aktardı. Yetkili, kısıtlamanın kaldırılmasını halk sağlığı kurumları tarafından tavsiye edildiğini ifade ederek, söz konusu tavsiyenin ise mevcut aşıların Omicron’a karşı etkili olması nedeniyle alındığını aktardı.

Yetkili ayrıca, “Bu seyahat kısıtlaması amacına hizmet etti. Bilime mutasyonu anlaması ve analiz etmek için zaman verdi. Bu, Omicron’u dışarıda tutmak için değildi. Bunu yapamayacağımızı biliyorduk. Amaç, o ilk günlerde ve haftalarda gelen vaka sayısını azaltmaktı” dedi.

ABD, 29 Kasım’da Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, EsVatini, Mozambik ve Malavi’ye seyahat kısıtlaması uygulamış, kısıtlamadan sadece ABD vatandaşlarını muaf tutmuştu.

Öte yandan ABD, Omicron’un ardından uluslararası yolcular için test kurallarını sıkılaştırmış, uçaklarda ve havaalanlarında maske takma zorunluluğunu 18 Mart’a kadar uzatmıştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, 6 Aralık’ta ABD’ye gelen uluslararası yolcular için test kurallarını sıkılaştırmış ve seyahatten sonraki 24 saat içinde negatif sonuçlu Covid-19 test sonucu şartı getirmişti.

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