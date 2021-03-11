AB Komisyonu Johnson & Johnson aşısını onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Johnson & Johnson’ın yeni tip korona virüs aşısı için erken saatlerde verdiği tavsiye kararını onayladı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) bir aşıya daha onay verdi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Johnson & Johnson şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 18 yaş üstü için kullanımına izin verilmesi yönünde tavsiye kararı almasının ardından AB Komisyonu, EMA’nın tavsiye kararını onayladı.

Onayın ardından AB’de kullanılan Covid-19 aşısı sayısı 4’e ulaştı. AB’de şu anda BioNTech-Pfızer, Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanımı devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa İlaç Ajansı’nın tavsiyesi üzerine AB’de Johnson & Johnson’ın aşısının kullanımına izin verdik" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides ise yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson’ın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında koşullu pazarlama izni verme kararı aldıklarını ifade etti. Kyriakides, "Aşı teslimatlarının mümkün olduğu kadar sorunsuz gerçekleşmesi için şirketle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AB, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon aşı dozu almak için anlaşma imzalamıştı.

AB’de AstraZeneca krizi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 9 ülke aşının kullanımını askıya aldığını duyurdu. Avusturya’da ki bir hemşirenin AstraZeneca aşısı olduktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg ve İzlanda’da AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulduğu belirtildi.