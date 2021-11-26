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Bakan Koca: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilme
AB, 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
Avrupa Birliği, 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurma kararı aldı
Sağlık 26.11.2021, 21:31
Avrupa Birliği KOVİD-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden yapılacak seyahatlerin durdurulması konusunda anlaştı.
Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerinin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.