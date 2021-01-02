A vitamini ve çinko görme kaybını azaltıyor

Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabileceğini belirten uzmanlar, görme problemlerine karşı A vitamini ve çinko içeren besinleri önerdi.

Görme kaybı ve göz problemleriyle ilgili şikâyetler son zamanlarda arttı. Göz sağlığı için ileri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinlerin önemli olduğunu belirten uzmanlar, göze iyi gelen besinleri anlattı. Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklara karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemine değindi.

Göz sağlığını kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyonun yer aldığını dile getiren Op. Dr. Şermin İpçioğlu, şu şekilde bilgi verdi:

"Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır."

Vitaminli besinler katarakt riskini azalttığını birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini belirten İpçioğlu, göze iyi gelen besinler hakkında şunları söyledi:

"Yazın vazgeçilmez bir meyvesi olan kavun göz nezlesine iyi gelir. Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir."