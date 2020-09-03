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93 yaşında koronayı yendi, hastaneden alkışlarla uğurlandı

HASTALIĞI ATLATAN ŞAKİRE YALÇIN PANDEMİ SÜRECİNDE KENDİSİ İLE ÇOK İYİ İLGİLENİLDİĞİNİ İFADE EDEREK, "BURADA ÇOK RAHATTIM. BANA ÇOK İYİ BAKTILAR. HERKESTEN ÇOK MEMNUNUM" ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Sağlık 03.09.2020, 09:08
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93 yaşında koronayı yendi, hastaneden alkışlarla uğurlandı

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Şakire Yalçın, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu. 7 gün içerisinde virüsü yenen Yalçın, sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı.

Korona virüsle mücadelede her gün yeni pozitif vakalar ortaya çıkarken bir taraftansa iyileşenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Terme ilçesinde ikamet eden Şakire Yalçın nefes darlığı, halsizlik ve iştah kaybı şikayetleri nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin denetimleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan Yalçın, Terme Devlet Hastanesine yatırıldı. Sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığı ve azimle çalıştığı korona servisinden 7 gün sonra iyileşerek çıkan Şakire Yalçın, alkışlarla taburcu oldu. Hastanede çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yalçın, bu süreçte kendisine çok iyi bakıldığını söyledi.

"93 yaşında olmasından dolayı genel durumu kötü olmasına karşı hazırlıklıydık"

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Demir, "Filyasyon ekiplerinin denetimleri sonucu gelen bir hastamızdı. Değerlendirmelerimiz sonucu hastayı acil servise aldık. Çekilen tomografi sonrası yaygın tutulumları vardı. Hastayı yatırarak tedavi etmeye karar verdik. Servisimizde tıbbi tedavi uygulandı. Genel durumunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 93 yaşında olmasından dolayı muhtemel olumsuzluğa karşı hazırlıklıydık. Bu süreci iyi atlattık ve teyzemizi taburcu ettik. Terme Devlet Hastanesi olarak süreci başından beri takip ediyoruz. Ağustos ayından itibaren hasta sayılarında bir nebze artış gözlemlendi. Yataklı servisimiz tamamen korona servisi olarak izole ettik. Korona virüs konusunda tedbirlere uyan Terme halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Şakire Yalçının oğlu İbrahim Yalçın ise, "Annemin ilk başlarda iştahı yoktu. Nefes almakta zorlanıyordu ve halsizliği vardı. Bunun sonucunda İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verdik. Takipli hastaydı. Geldiler ve test yaptılar. Sonuç pozitif çıkınca Terme Devlet Hastanesine getirdik. Gerekli ilgi gösterildi. Daha sonra annemle telefonda yaptığım görüşmeler sonucunda ilaçların düzenli olarak verildiğini, serumlarının düzenli takıldığını söyledi. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hastalığı atlatan Şakire Yalçın kendisi ile çok iyi ilgilenildiğini ifade ederek, "Burada çok rahattım. Bana çok iyi baktılar. Herkesten çok memnunum" şeklinde konuştu.

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