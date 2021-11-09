93 Gün yoğun bakımda kalan ve 10 kez kalbi duran çocuk hayata tutundu

Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde 93 gün kaldığı yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken 10 kez kalbi duran 3 yaşındaki kız çocuğu Mavin Yüce, yaşam mücadelesini kazandı.

Hastanın tedavisini başarıyla yürüten Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, “3 yaşındaki Mavin Yüce’de kafa içi boşluklarda genişleme, genel durumu bozukluğu, bilinç kaybı şikayetleri ile tarafımıza başvurulmuştu. Hastanın çocuk yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle takiplerini yoğun bakımda devam ettirdik. Hastalığı kontrolsüz bir şekilde ağır ve çoklu organ yetmezliğine sebep olmuştu. Farklı zamanlarda olmak üzere tam 10 kez kalbi durdu ve kalp masajı yapmak zorunda kalındı. Bunun yanında diğer tüm destek tedavilerine devam edildi. Beyin cerrahisi tarafından hastalığına yönelik tedavi uygulamaları yapıldı. 93 günlük yoğun bakım zorlu sürecinin ardından Mavin’imiz artık evinde takip edilebilecek duruma geldi. Yaşam mücadelesini büyük bir azim ile kazandığını görmek de bize kısmet oldu” dedi.

İlk defa çocuk hastada nefes borusu açma işlemi yapıldı

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yavuz, “Mavin ile birlikte hastanemizde bazı ilkleri de yaşamış olduk. Uzun süre yoğun bakımda akciğer makinesine bağlı hastaların evde takibine olanak sağlayan trakeostomi işlemi Batman’da çocuk hastalarda ilk defa Mavin ile birlikte hastanemizde açılmaya başlandı. Ayrıca beslenme problemi olan kronik bakım hastalarının daha iyi beslenme ve enerji ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak üzere yapılan gastrostomi işlemi de hastanemizde ilk kez bir çocuk hastada uygulandı. Mavin’in 93 günlük yoğun bakım yatışında, başta Uz. Dr. Ali Avcı olmak üzere çocuk yoğun bakımda çalışan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Enver Sösuncu ve yoğun bakımda görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın büyük emeği bulunmaktadır” diye konuştu.

"Mavinimi bana bağışladınız"

Mavin’in yaşama tutunmasında büyük emeği olan başta Uz. Dr. Sinan Yavuz’a ve emeği geçen tüm sağlık ekibine sevinç gözyaşları içerisinde teşekkür eden Anne Dilbirin Abdullah Yüce, “Bana bir hayat bağışladınız. Allah hepinizden razı olsun. Mavinimi bana bağışladınız” şeklinde konuştu.