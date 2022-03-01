91 yaşına rağmen virüse yakalanmayan Cavit amca'nın sırrı: Kelle Paça

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de yaşayan eski 91 yaşındaki Cavit Yıldız; korona virüse hiç yakalanmadığını söyleyerek, bunu haftada 2 kez içtiği ‘kelle paça’ çorbasına bağladığını ifade etti.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir’de, 91 yaşındaki Cavit Yıldız, korona virüsün başladığı günden itibaren virüse hiç yakalanmadı. Aşılarının da tamamını yaptırdığını ifade eden Yıldız, “91 yaşındayım, Kırşehir’de yaşıyorum. Ben aşımı da yaptırdım. Fakat haftada en az 2 kez içtiğim kelle paça çorbasıyla da korona virüse yakalanmadım. Tedbirlerimi alarak aşılarımı da oldum. Sağlıklı ve dincim” dedi.

İşletmen kelle paçayı aşı gibi görüyor

İşlettiği restoranında kelle paça çorbası için talebin yüksek olduğunu aktaran Zekeriya Ay ise, “Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir’de kelle paça çorbasıyla bağışıklık sitemini güçlü tutan çok müşterimiz var. Önlemleri almak kaydıyla bağışıklık sitemi de güçlü olmalı. Ben ‘kelle paça’ çorbasına aşı diyorum. Haftada birkaç kez çorba içenlerin hastalığı da daha hafif atlattığı kanaatini taşıyorum. Bu nedenle de insanımızı çorba içmeye davet ediyorum ”diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre, vaka sayılarının artış gösterdiği iller arasında Kırşehir de yer alıyor.