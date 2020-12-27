90 saniyede derin cilt temizliği

Dünyaca ünlü akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı süpürgeden elektrikli scootera, akıllı kettle’dan portatif yürüme bandına inovatif ve erişilebilir tasarım ürünleri ile fark yaratan Xiaomi markasının Türkiye resmi distribütörü EVOFONE, Mi STORE mağazalarında ve evofone.com’da kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de sunuyor.

Xiaomi’nin kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden Xiaomi Inface Sonic Yüz Temizleme cihazı, 90 saniye gibi bir sürede etkili olarak derideki gözenekleri ultrasonik titreşimlerle açarak ölü deriyi derinlemesine temizliyor.

Hem kadınlar hem de erkekler için önerilen Inface Sonic, 5 farklı titreşim modu ile yüz temizleme işlevini yerine getirirken uygulama yapılan bölgeye masaj da yapıyor.

Xiaomi Inface Sonic Yüz Temizleme Cihazı; kırmızı, mor ve siyah renk seçenekleri ile Vadistanbul, Forum İstanbul, Akasya AVM, Optimum İstanbul, Akbatı AVM, Ankamall, Kızılay, Optimum Ankara, Antalya Migros ve Eskişehir Espark’taki EVOFONE Mi STORE’ların yanı sıra evofone.com’da.