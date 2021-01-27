9 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

Diyarbakır’da yaşayan 9 yıllık evli Sabihe ve Nurullah Karayüz çiftçi, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Karayüz çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Karayüz çiftinin çocuk özlemi, burada yapılan akupunktur, fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu.

Diyarbakır’da yaşayan Karayüz çiftçi, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok tedavi yöntemlerine başvurdu. 9yıl boyunca Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Karayüz çifti, tavsiye üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak muayene oldu. Burada yapılan tetkikler sonucu Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi çifte, akupunktur ve fitoterapi tedavileri uyguladı. Tedavileri başarılı olan Karayüz çiftinin çocuk hasreti, 9 yıl sonra gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

"Her hastaya aynı dozda ve şekilde ilaç vermiyoruz"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 9 yıldır çocuk özlemi çektiğini, daha önce farklı kliniklere giderek tedavi olduğunu söyledi. Hastasının kendilerine başvurduğunu ve bununla ilgili tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız tavsiyesi üzerine bize geldi. Biz de hastayı değerlendirdiğimizde, hastanın yumurtalarında tembellik olduğunu gördük. Hastanın teşhisini koyduk. Hastaya doğru tedavi vermek başarımızın anahtarıdır. Biz bu hastamıza önce yumurtaları güçlendirme tedavisi yaptık. Hastamız adet görmediği için yumurtalıkları çok ciddi anlamda zayıflamıştı. Birincisi yumurta detoks tedavisi yaptık. İkincisi de akupunktur tedavisi uyguladık, sonrasında biz tüp bebek uygulamasına geçtik. Burada amacımız, yumurtaların kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda hormon düzeyini normal seviyeye düşürmekti. Hastamıza PRP tedavisini de uyguladık ve yumurtaları güçlendirerek aktive olmasını sağladık. Ardından 3’üncü tedavi yöntemi olan akupunkturdan şu şekilde yararlandık. Hasta da çok ciddi bir şekilde bir stres yükünün olduğunu da gördük. Hem bağışıklık sistemini artırıyor hem de stres yükünü azaltıyor. Biz aynı zamanda bu hastalara özgü olarak fitoterapiler de veriyoruz. Verdiğimiz tedavi de çok önemli. Tedavide hastaya özgü, hastaya spesifik olarak ilaç tedavi dozunu belirliyoruz. Biz, her hastaya aynı dozda, aynı şekilde ilaç vermiyoruz. Tüp bebek uygulaması öncesinde aynı zamanda rahim duvarının tutunması için rahim gençleştirme tedavisi uygulamasını yaptık. Biz hastamıza transferi uyguladık. Transferden sonra tahlile baktık. Tahlilimiz yüksek çıkınca hasta gözlerine inanamadı. Müthiş bir mutluluk kaynağı oluştu. Hiç kimse umudunu yitirmesin. Doğru tedavi, doğru klinik, doğru hekim başarının anahtarıdır" dedi.

9 yıldır çocuk sahibi olmadıklarını ve şimdi çok mutlu olduklarını anlatan Karayüz çifti ise çocuk sahibi olmak isteyen ailelere mutlaka Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurması tavsiyesinde bulundu.