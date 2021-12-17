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9 yıldır taşıdığı tümör başarılı operasyonla alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 9 yıldır şah damarında tümör bulunan, birçok hastanede ameliyatı riskli olduğu söylenen İbrahim Gemici, ilçedeki özel bir hastanede geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Sağlık 17.12.2021, 21:06
9 yıldır taşıdığı tümör başarılı operasyonla alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 9 yıldır şah damarında tümör bulunan, birçok hastanede ameliyatı riskli olduğu söylenen İbrahim Gemici, ilçedeki özel bir hastanede geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

2012 yılında boynunda şişlik oluşan İbrahim Gemici, şifa aramak için birçok hastaneye başvurdu. Gittiği büyük şehirlerdeki hastanelerde bile hastalığına çare bulamayan Gemici, gazetelerde Kdz. Ereğli’de bulunan özel bir hastanede görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Ali Kemal Gür’ün aynı durumdaki bir hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduğu haberini okudu. Bunun üzerine hastaneye başvuran İbrahim Gemici, yapılan tetkiklerin ardından Doç. Dr. Gür ve ekibinin gerçekleştirdiği başarı bir operasyonla şah damarındaki tümörün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

“Tecrübe gerektiren bir cerrahi müdahale”

Hastayı taburcu etmeden önce yattığı servis odasında son kontrollerini gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Gür, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hastanın kendilerine boynundaki şişlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Doç. Dr. Gür, “Açıkçası ben de görünce biraz şaşırdım çünkü sol tarafta mandalina büyüklüğünde ciddi bir şişkinliği vardı. Bu konuda defalarca doktora gittiğini fakat her hangi bir müdahale yapılamadığını söyledi bize. Hastamız da bizi gazetede görmüş, o şekilde bize ulaştı ve çok şükür ameliyatını yaptık. İnşallah bugün veya yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Şah damarında bir tümör vardı onu çıkardık. Yaklaşık 6 buçuk santimdi bu tümör. 2 gün önce ameliyatla çıkarttık bir gün hastamızı yoğun bakımda tuttuk ertesi günde servise çıkarttık. Şu an için bir sıkıntımız yok inşallah taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ortalama 2 saat sürdü ameliyat. Şah damarının ortasında olduğu için biraz kanamalı bir hastalıktır. O yüzden de tecrübe gerektiren bir cerrahi müdahale olduğu için çoğu doktor çok yanaşmak istemez. Özellikle kulak-burun-boğaz ve kalp damar cerrahisinin yapmak istemediği bir ameliyattır. Hasta da zaten bize o şikayetle geldi, yaklaşık 5-6 senedir İzmir, Ankara, İstanbul dolaşmış fakat cesaret edilemediği için açıkçası hasta bize geldi. Biz de ameliyatını yaptık. Bir problemimiz yok şu anda” dedi.

9 yıldır çare senedir çare arıyordu

9 yıl sonra Sağlığına kavuşan İbrahim Gemici de 2012 yılından beri bu hastalıkla uğraştığını ve birçok hastanede kendisine müdahale yapılamadığını ifade etti. Neredeyse başvurmadığı hastane kalmadığını dile getiren Gemici, “Hastalığımı öğrendiğimde Zonguldak, Düzce, Kocaeli’ye gittim ilk olarak ve hepsi böyle bir ameliyatı yapma şansımız yok dediler. Geçenlerde de burada bir haber okudum, hocamızın böyle bir ameliyatı olmuş ben inanamadım tabii. Böyle bir ameliyatı ben oralarda yapamadım burada olur mu dedim kendimce. Geldim hocam o kadar mükemmel konuştu ki benimle ben korkuyordum bu ameliyattan ama benimle konuşunca koşa koşa geldim. 20 gün oldu benim buraya başvuralı, hocam bu tümörü alırız sen hiç korkma dedi, bir filmlerine bakalım dedi. Hocam filmleri inceledi ‘seni ameliyat yapabiliriz’ dedi. Başka hastalıklarım da olduğu için diğer doktorlarda kontrollerimi yaptı. Sonra ameliyatımızı olduk, çok iyiyim şimdi. Ağrım, sızım hiçbir şeyim yok. 9 senedir çözülemeyen hastalığımı Ali Kemal hocamız sağ olsun çözdü” diye konuştu.

Gemici, tedavi süreci boyunca kendisine gösteriden ilgiden dolayı hastane yönetimi, doktorları ve hemşirelere teşekkür etti.

“İlkleri yapmanın gururunu yaşıyoruz”

Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğu da, Gemici’yi sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Çimenoğlu, “Doktorlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Alp Demir Zorlu’nun bize sağladığı imkanlarla biz de bunları değerlendirip daha iyi neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu bir ekip işidir. Bu ekibin başında da Doçent Doktor Ali Kemal Gür hocamız var. Hocamız da gerçekten kalp damar konusunda birçok başarılı işlere imza atıyor. Anestezi Doktorumuz Uzman Hakan Ateş hocamızın da çok büyük emeği var bu işte. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ereğli’de ilkleri yapmak istiyoruz ve devamını da sağlamak istiyoruz. Bu hastalık çok çok nadir görülen bir hastalık. Biz aynı hastalıkla ilk hastamız geldiğinde çok şaşırmıştık, ameliyatını yapmıştık ve biz bunun duyurusunu yapmıştık. Kardeşimiz de bir gün elinde gazeteyle geldi bende de bu hastalıktan var diye, çok şaşırdık o zaman iki tane üst üste gelmesine. Bölgemizde aynı hastalığı olan vatandaşlar varsa onlara da elimizden gelen şekilde yardımcı olmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

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