9. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi başladı

Bahçeşehir Üniversitesi Cerrahi Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, 9. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) Kongresi’nin bin 300 katılımcıyla başladığını belirterek, “Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği’nin de katkılarıyla son zamanlarda kanser hastalarının hem çocuk sahibi olabilmeleri için hem de kanserli olan ve olmayan dokuların dondurulması için büyük gelişmeler var” dedi.

9. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya’nın Lara turizm merkezindeki bir otelde başladı. Kongre çerçevesinde ISIVF Bölgesel Sempozyumu ile OVIN İnfertilite ve ART’de Tartışmalı Konular ve Güncel Yaklaşımlar konulu birbirinden önemli sempozyumlar düzenlenecek. Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Vakfı-ISIVF Bölgesel Sempozyumu ve OVIN-3 Sempozyumu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Cerrahi Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan, bu yıl Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi’ni bin 300 meslektaşının katılımıyla Antalya’da yaptıklarını belirtti. Türk meslektaşlarının yanı sıra Avrupa’dan, Azerbaycan’dan, Balkanlar’dan, hatta Kanada ve ABD’den gelen katılımcılar ile başarılı bir kongre geçirdiklerini ifade eden Gürgan, “Burada katılımcılar bir, bir buçuk sene içinde elde ettikleri yeni verileri paylaşıyorlar. Türkiye’deki vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız bu bilimsel ilerlemelerde çok iyi bir ivme kaydediyor. Şu anki dünyada artık bilgilere daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu bilgileri yan yana getirerek hem kendi ülkemizde hem de dünyada üreme tıbbı ile ilgili çocuk isteyenlere çocuk verilebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor” diye konuştu.

"Bilimin önündeki engeller kalkıyor"

Türkiye’de kurulan grupların içinde Avrupa’nın çok ileri gelen araştırma merkezlerinin bulunduğunun altını çizen Gürgan, “Amerika’da önemli araştırma merkezleri var. Bunlarla ilgili elde ettiğimiz yıllar öncesine ait ilk verilerin şu anda nereye geldiğini, 5 sene sonra veya 10 sene sonra nereye geleceğini görüyoruz. Bilimin önündeki engeller teker teker kalkıyor ve bilinenden yeni bilinmezler çıkıyor ve biz bu bilimi ilerletiyoruz. Ülkemiz bilimde dünya ülkelerindeki meslektaşlarımızla aynı seviyededir. Elde edilen veriler önümüzdeki sene içinde hastalarımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

"Kanserli hastalar alanında gelişmeler var"

Bu sene kongrede Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği’nden de lokal bir organizasyon yaptıklarına değinen Gürgan, “Ayrıca Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği de bu işin içinde ve son zamanlarda gerçekten kanser hastalarının hem çocuk sahibi olabilmeleri için hem de kanserli olan ve olmayan dokuların dondurulması için büyük gelişmeler var. Uluslararası Doğurganlığın Korunması Derneği ve bu doğurganlığın korunmasına önem veren meslektaşlarımızla hep birlikteyiz. Adım adım daha iyiye ve daha iyi bilimlere doğru gidiyoruz” dedi.