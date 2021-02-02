87 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni eklenen 87 ilaçla geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 9 bin 20'ye yükseldiğini belirterek, listeye eklenen 87 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğuna dikkati çekti.

Bu ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini vurgulayan Selçuk, "Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısını her geçen gün artırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.