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865 nüfuslu köydeki ikinci karantina sona erdi
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNİN EN BÜYÜK VE EN KALABALIK KÖYÜ OLAN DEĞİRMENYANI KÖYÜNDE İKİNCİ DEFA ALINAN KARANTİNA KARARI SONA ERDİ.
Sağlık 11.11.2020, 00:46
Karabük’ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyünde ikinci defa alınan karantina kararı sona erdi.
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde yeniden birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından 14 gün önce ikinci defa karantina kararı alınmıştı.Jandarma ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı 865 nüfuslu köyde, başka vakanın görülmemesi üzerine bu gece itibariyle karantina kaldırıldı.
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