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83 yaşında Korona virüsü yendi

KRONİK HASTA 83 YAŞINDA KORONA VİRÜSÜ YENDİ - HASTA OLMAYAN KIZI GÖNÜLLÜ OLARAK YANINDA 10 GÜN REFAKATÇİ KALDI - KORONA VİRÜSÜ BERABER YENDİLER

Sağlık 28.08.2020, 11:35
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83 yaşında Korona virüsü yendi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 83 yaşındaki Ramazan Daşdemir, kronik rahatsızlıklarına rağmen hastalığı 10 günde yenmeyi başardı.

Astım, bronşit ve şeker hastası olan Daşdemir, hastalığa yakalandığı Hisarcık ilçesindeki evinden alınıp Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs (Covid-19) tanısı konulan Ramazan Daşdemir’ yatırıldı ve tedavisine başlandı. Hastane personeli ile duyma problemi yaşadığı için iletişim kuramayan Daşdemir için kızı Hacer Daşdemir gönüllü olarak aynı odada refakatçı olarak kalmayı kabul etti. Korona virüs olma riskini göze alarak babasının yanında 10 gün gönüllü olarak kalan ve iyileşmesinde büyük etken olan Hacer Daşdemir’in bu hareketi hastane personeli ve yaşadığı ilçede büyük takdir topladı.

’’Ellerini açıp tüm hastane personeline dualar etti’’

Tüm hastane personeline teşekkür eden ve dualar eden 83 yaşındaki kronik rahatsızlıkları bulunan Ramazan Daşdemir, ’’Allah tüm doktorlarımızdan razı olsun. Tüm personel gece gündüz sağlığım için çalıştılar. Başhekim, doktorlar, hemşireler ve tüm herkesten Allah razı olsun. Bu hastalığın çaresi ara, mesafe, temizlik ve maske. Çare bu. Kızım tüm riskleri göze alarak yanımda bekledi. İletişim kurmamı sağladı. Benim için çok büyük risk aldı. Tüm evlatlarım alırdı zaten. Allah hepsinden razı olsun’’ dedi.

’’Babası için hasta olmayı göze aldı 10 gün gönüllü refakatçı oldu’’

10 gün boyunca babasıyla aynı oda içerisinde kaldığını belirten Hacer Daşdemir, ’’Babam kulakları duymadığı için hastane personeliyle anlaşamıyordu. Ben gönüllü olarak negatif olarak yanına girdim ve aynı odada kaldım. Sosyal mesafeye ve özellikle maske takmaya dikkat ederek babamın tedavisi doktorlarımızın sayesinde başarılı olarak bitti. Ben yine negatif olarak çıkıyorum. Çok şükür babam hastalığı yendi’’ dedi.

Hastanede görev yapan Uzman Doktor Rıdvan Erdin, yaptığı açıklamada, Hastamız yaklaşık 10 gün önce solunum sıkıntısı ve ateş şikayetiyle başvurmuştu. Yapılan testlerde Korona virüs (Covid-19) olduğunu anladık. Bakanlığın klavuzu doğrultusunda tedavimizi tamamladık. Şifa ile hastamızı taburcu ediyoruz’’ dedi.

’’Sosyal mesafe ve maske bu hastalığın çaresidir. Buna en büyük örnek amcanın kızıdır’’

Bu yaşta kronik rahatsızlıklarına rağmen hastalığı yenen Ramazan Daşdemir’e geçmiş olsun dileklerini belirten Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sabahattin Altıntaş, ’’Bir hastamızı daha sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu yaşta kronik rahatsızlıklarına rağmen hastalığı yendi. Bu hastalığın önlenmesinde en önemli etkenler, maske kullanımı ve sosyal mesafe. Herkes her ortamda maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmelidir. Bana birşey olmazdan ziyade, her zaman maskemizi takıp sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Etrafımızdaki herkesi şüpheli gibi karşılamak gerekiyor. Hastamızın refakatçısında olduğu gibi, amca pozitif olduğu halde, sosyal gereklilik nedeniyle yanında kızı kaldı. Amca pozitif olduğu halde, kızı maske ve mesafeye dikkat ederek kendisine bulaştırmadan bu süreci atlatmış oldu. Onun için bütün herkesin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi halinde bu hastalığı yenebileceğimizi düşünüyorum’’ dedi.

Daha sonra 10 gün tedavi gördükten sonra Korona virüs (Covid-19) yenen 83 yaşındaki Ramazan Daşdemir ve büyük risk alarak babasının başında refakatçi olarak 10 gün kalan Hacer Daşdemir, alkışlarla ambulansa bindirilerek evlerinde 14 gün daha karantina geçirmek üzere uğurlandılar.

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