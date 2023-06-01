82 yaşındaki Gürcü Samsun’da TAVİ işlemiyle hayata döndü

10 metre yürürken bile nefes almakta zorlanan hastamızı şu an yakınları tutamıyor” dedi.

TAVİ işlemi yaptırmak için Gürcistan’dan Samsun’a gelerek 753 kilometre yol kat eden Gürcistanlı 82 yaşındaki Znulieta Mzhavanadze, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yapılan TAVİ işlemi sonrasında artık çok iyi hissettiğini ve bu işlemi kendisine yapanlara teşekkür etmek için tekrar Samsun’a geldiğini söyledi.

“Çarpıntı ve göğüs sıkışması olan hastamız günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor”

Gürcistanlı vatandaşa yapılan TAVİ işlemi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, “TAVİ diye adlandırdığımız, aort kapağına kapalı yolla kapak yerleştirme işlemini Gürcistan’dan gelen hastamız Znulieta Mzhavanadze’ye başarıyla uyguladık. Hastamızın kontrolünü yaptık. Kendisi şu anda oldukça sağlıklı. Bir ayın sonunda kalp kapağında oldukça belirgin iyileşme olmuş ve genel durumu iyi. Yaklaşık 1 ay önce hastayı ilk değerlendirdiğimizde 5-10 metre yürürken bile nefes alamadığını, düz yatamadığını, belirgin çarpıntı ve göğüs sıkışması olduğunu söylemişti. Şimdi bir yakının ifadesiyle kimse artık kendisini tutamaz durumda. Şu an oldukça rahatladı. Günlük ihtiyaçlarını kendisi rahatlıkla karşılıyor. Tabi işlem yaşına uygun şekilde kapalı yolla yapıldığı için hastada herhangi bir ameliyata bağlı travma veya ameliyat izi kalmadı. Günlük hayatına çok çabuk dönmüş oldu. Hastamızı bu konuda gösterdiği sabır ve tedaviye uyum konusunda tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca ortalama olarak hastanın değişen kapağı ile birlikte normal yaşına uygun olarak bütün fonksiyonlarını yerine getirebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, “İşine gidebilecek, dolaşabilecek. Kendisi bağımsız şekilde bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Hedefimiz de bu zaten. Bu arada kapağını belirli aralıklarla takip ediyor olacağız. Kalp ritminin düzenli gidip gitmediğini, tansiyon dengesizliğinin olup olmadığını da ayrıca takip ediyoruz. Ancak bu hastalarda genellikle ilk aylarda belirgin iyileşme olduğu için kendisinde de eskiye kıyasla daha belirgin bir fonksiyon iyileşmesi olmasını ve günlük hayata hızlıca dönmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.