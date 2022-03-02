82 yaşındaki Covid-19 geçirmiş hasta böbreğini kaybetmekten kurtuldu

Kastamonu’da Covid-19 geçiren 82 yaşındaki hasta, Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Op. Dr. Burak Tamtekin ve Uzman Dr. Güler Gülsen Ersoy tarafından gerçekleştirilen extender ilaç salınımlı balon uygulaması ile böbreğini kaybetmekten kurtuldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şiddetli karın ağrısı ile idrardan kan gelme şikayetiyle başvuran Covid- 19 geçirmiş 82 yaşındaki hasta, Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Op. Dr. Burak Tamtekin ve Uzman Dr. Güler Gülsen Ersoy tarafından gerçekleştirilen extender ilaç salınımlı balon uygulaması ile böbreğini kaybetmekten kurtuldu. Damar darlığının sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve bazı hastalarda damarın aniden tıkanmasına bağlı olarak böbreklerde işlev kaybı görülebileceğini belirten Op. Dr. Burak Tamtekin, “82 yaşındaki hastamız bize başvurduğunda çok şiddetli karın ve yanlarda ağrı semptomlarıyla birlikte seyreden idrardan kan gelme şikayetlerinden muzdaripti. Gerçekleştirdiğimiz tetkikler sonucu kalp ritim bozukluğuna sahip ve geçirilmiş Covid-19 hikayesi olan hastamızın böbrek atardamarının yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda pıhtı ile tıkandığını tespit ettik. 6 ila 12 saatlik süre zarfında organları besleyen atardamarların açılması için gerçekleştireceğimiz acil müdahale, organ kaybının önüne geçebilmek adına bizler için kritik bir önem arz eder. Uzman Dr. Güler Gülsen Ersoy ve ekibimizle gerçekleştirdiğimiz acil toplantı sonucu girişimsel radyoloji yöntemlerinin en etkin seçeneği olan extender ilaç salınımlı balon uygulamaya karar vererek, 82 yaşındaki hastamızın tedavisini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz başarılı sonuç kalp damar cerrahisi ekibi olarak bizleri ve hastamızın yakınlarını çok mutlu etti” dedi.

Invamed tarafından geliştirilen extender ilaç salınımlı balon kateter ile tıkanmaya bağlı gerçekleşebilecek böbreklerin işlev kaybını önleyen uzman ekipte yer alan Uzman Dr. Güler Gülsen Ersoy, “Organların kan ile beslenmesi hayati bir durumdur ve bu durumun belli bir süre kesintiye toleransı vardır. Saatler içinde gerçekleştirilen müdahale ile tıkalı damar açılırsa organ kaybının önüne geçilmiş olunur. Yüksek risk grubunda yer alan 82 yaşındaki hastamıza anjiyo laboratuvarında gerçekleştirdiğimiz ameliyatsız ve ağrısız tedavi yöntemi olan extender ilaç salınımlı balon işlemi sayesinde tıkalı damarı tamamen açarak oluşabilecek olası komplikasyonları önledik. Başarıyla sonuçlanan tedavinin ertesi günü hastamızdaki şiddetli ağrı şikayeti geçtiği gibi tüm böbrek fonksiyonları da normal işlevini sürdürür hale geldi. 82 yaşındaki teyzemizi sağlığına kavuşturmanın mutluluğuyla kendisini hastanemizden taburcu ettik” diye konuştu.