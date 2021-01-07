81 ile aşı genelgesi: Hastanelere aşı odaları kurulacak

Sağlık Bakanlığı 81 ile koronavirüs aşılamalarının yapılma şekli ve alınacak önlemlere ilişkin genelge gönderdi.

ODA SAYILARI BELİRLENDİ

Buna göre sağlık kuruluşlarında aşı uygulama odaları kurulacak. 50 yatak ve altında hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olanan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-99 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacağı belirtildi.

RANDEVU SİSTEMİ KONTROL EDİLECEK

Daha önce randevu sistemiyle aşılama uygulanacağı açıklanmıştı. Son genelgeye göre de aşı uygulama odasına sadece aşılanacak kişi alınacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevu bilgileri kontrol edilecek. Kişinin randevusuna göre ayrılmış aşı açılarak kişiye uygulaması yapılacak.