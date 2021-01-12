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80 torunlu 102 yaşındaki Şahide nine, Covid-19’u evinde yendi

Elazığ’da yaşayan ve hayatında bir kez hastaneye giden 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla 80 torun sahibi 102 yaşındaki Şahide nine, yakalandığı korana virüsü de evinde tedavi ile yendi. Bir asırlık ömründe bir kez üşütme şikayeti ile hastaneye giden Şahide nine 100 yaşına kadar köyünde yaşayarak doğal beslendiği için sağlıklı olduğunu aktardı.

Sağlık 12.01.2021, 10:06
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80 torunlu 102 yaşındaki Şahide nine, Covid-19’u evinde yendi

Elazığ’da yaşayan ve hayatında bir kez hastaneye giden 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla 80 torun sahibi 102 yaşındaki Şahide nine, yakalandığı korana virüsü de evinde tedavi ile yendi. Bir asırlık ömründe bir kez üşütme şikayeti ile hastaneye giden Şahide nine 100 yaşına kadar köyünde yaşayarak doğal beslendiği için sağlıklı olduğunu aktardı.

Sivrice İlçesine bağlı Sürek köyünde 100 yaşına kadar oğluyla yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, 2 sene önce köyden kente yerleşti. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde ikamet eden Şahide nine, 12 gün önce rahatsızlandı. Bunun üzerine evde alınan test sonucunda Koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ortaya çıktı. 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla toplam 80 torunu bulunan Şahide nine, Covid-19’u evinde uygulanan tedavi ile ufak öksürüklerle yenmeyi başardı. 25 yıl önce eşini kaybeden bir asırlık ömrünü köyde geçiren ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan Şahide nine, hayatın ilk defa 2 sene önce üşütme şikayeti ile hastaneye gittiği öğrenildi. Köyde kendi hayvanlarından ürettiği doğal besinlerle beslendiğini ve bunca yaşı buna borçlu olduğunu dile getiren Şahide nine, İHA Muhabiri aracılığıyla tedbirlere uymayanlara zazaca konuşan “maskesiz kimse dışarı çıkmasın, herkes maskesini taksın. Herkes herkese saygılı olsun” diyerek uyarıda bulundu.

"Doğal olarak besleniyordum"

Önceden köyde yaşadıklarını aktaran Şahide nine, “Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorduk. Köyde doğal besleniyorduk. Köyde kendi hayvanlarımızdan ürettiğimiz doğal besinlerle beslendiğimiz için bunca yaşı buna borçluyum. Hastalığım suresince canım bir şey istemiyordu. Sadece içim yanıyordu. Soğuk içecek ve meyve istiyordum. Maskesiz kimse dışarı çıkmasın. Herkes maskesini taksın. Herkes herkese saygılı olsun. 6 çocuğum var 4’ü kız 2’si erkek. Bunlardan olan torun ve torunların çocukları ile 80 torunum var. Hepsini tanıyor ve biliyorum”ifadelerini kullandı.

Hayatında bir kez hastaneye gitti

Babaannesinin 1919 doğumlu olduğunu belirten Altan Gürbüz, “Şuan 102 yaşında. 12 gün önce Covid-19’a yakalandı. Ufak öksürük şikayeti ile sorunsuz olarak atlattı. Allah’a şükür şuan durumu da çok iyi. Babaannem Elazığ’a 2 sene önce geldi. Bundan önceki hayatı köyde geçti. Köy hayatı yaşadı ve doğal beslendi. Bundan dolayı bu uzun süre yaşamı köy hayatına bağlıyorum. 6 çocuğu var. Torunlarının çocuklarıyla 80 torunu vardır. Hepsini de tanıyor. 102 yaşında değil de 70 yaşındaki insan gibi gezip dolaşıyor. Rahatsızlanınca testi evde verdi. Akşama testi pozitif çıktı. Yalnızca 2 sene önce ufak bir rahatsızlık yaşadı. Köyde soğuk su içmişti, üşütmeden dolayı ömründe bir defa hastaneye gitti. Kalp, şeker, tansiyon gibi hastalığı da yoktur. Atatürk 1919’da Samsun’a çıkmıştır. Atatürk öldüğünde babaannem 19 yaşındaydı. Hatırladığını bize söylüyor” şeklinde konuştu.
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