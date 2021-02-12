8 yıllık evlat hasreti, rosi yöntemiyle sona erdi

Diyarbakır’da 8 yıldır evlat sahibi olamayan Karakuş çifti, rosi tedavisiyle ikiz gebelik müjdesi aldı.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet ve Medine Karakuş çifti, 8 yıllık bebek özlemiyle birçok ilde tedavi almalarına rağmen çocuk sahibi olamadı. Erkek faktörü nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından uygulanan rosi tedavisiyle çift ikiz gebelik müjdesi aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çifte rosi tedavisi uyguladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Bu hastamız bize erkek faktörü nedeniyle geldi. Tabi birçok yerde tedaviler denenmiş, biz de bu hastaya mikro uygulaması yaptık. Bununla beraber rosi yöntemi de uygulandı. Rosi ve tüp bebek sonrası mutlu haberi aldık, bu da bizim için en güzel anlardan biri oldu. Hastanın daha önce karamsar ve mutsuzluk hali mutlu ana dönüştü. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin" dedi.

8 yıldır evlat özlemi çeken 30 yaşındaki Medine Karakuş, bir arkadaş tavsiyesiyle Prof. Dr. Çoksüer’e başvurduklarını ve çok memnun kaldıklarını kaydederek daha önce evlat sahibi olacağına inanmadığını, mutsuz aile tablosunun aldıkları müjdeyle mutlu ve güzel bir hal aldığını belirtti.

Baba adayı 30 yaşındaki Mehmet Karakuş ise birçok hastanede tedavi olduğunu fakat evlat sahibi olamadığını söyledi. Karakuş, "Birçok hastane gezdim farklı illerde. 8 yıldır deniyorum olmuyordu, bir arkadaş tavsiye edince buraya geldik. Emin değildim başta, Hakan hocamızdan Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyorum, yardımcı oldu. Ben olmaz diye bekliyordum, buraya gelince ikiz gebelik elde ettiğimizi öğrenince daha mutlu oldum. Rabbim herkese versin, çocuk oldu mu çok mutlu oluyorsun olmadı mı daha kötü oluyorsun moral olmuyor" diye konuştu.