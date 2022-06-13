8 yıllık evlat hasreti 4’lü kombin tedaviyle sona erdi

Batman’da yaşayan Gurbet ve Muzaffer Güngeçti çifti, 8 yıldır çektikleri bebek hasreti Diyarbakır’da 4’lü kombin tedaviyle sona erdi.

Batman’da 9 yıl önce evlenen 28 yaşındaki Gurbet ve 30 yaşındaki Muzaffer Güngeçti çifti, 8 yıldır doğal yollarla çocuk sahibi olmamasından kaynaklı birçok kliniğe başvurdu. Genç çift, doktor tavsiyesiyle Diyarbakır’da bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e umutsuz bir şekilde başvurdu. Güngeçti çifti, yapılan tahliller sonrası mikroTese, azosperm, fitoterapi ve akupunktur dörtlü tedaviyle ilk denemesinde gebelik müjdesi aldı. Mutluluk gözyaşları döken çift, gebelik kesesini gördükten sonra şimdilerde çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.