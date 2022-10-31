8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı gerçekleştirildi

8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen kurultay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Koca yaptığı paylaşımda, “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla ’Sağlıkta Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.