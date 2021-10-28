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8 buçuk santimetre genişleyerek yırtılan aort damarı değiştirildi

Öksürük şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvuran hastanın, 8 buçuk santimetre genişleyen aort damarı 8 saat süren başarılı bir operasyonla değiştirildi.

Sağlık 28.10.2021, 14:34
8 buçuk santimetre genişleyerek yırtılan aort damarı değiştirildi

Öksürük şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvuran hastanın, 8 buçuk santimetre genişleyen aort damarı 8 saat süren başarılı bir operasyonla değiştirildi.

Daha önce 2 teyzesini damar genişlemesi ve yırtılmasından kaybeden Fatih Kırmızıgül, genetik olan hastalığa kendisi de yakalandı. Öksürük şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvuran üç çocuk babası Kırmızıgül’ün yapılan tomografisinde aort damarının genişlediği ve yırtılmak üzere olduğu tespit edildi. Kırmızıgül, Opr. Dr. Merih Özbayburtlu ve Opr. Dr. İbrahim Çağrıkaya’nın görev aldığı ve daha önce adı konmamış bir ameliyata alındı. 8 saat süren operasyonla, genişleyen aort damarı başarılı bir şekilde yenisiyle değiştirilen Kırmızıgül, yaklaşık bir hafta içerisinde sağlığına kavuştu.

“Normalde olması gerekenden 3 kat büyük bir damar çapı vardı”

Damar genişlemesi ve yırtılma ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Opr. Dr. Merih Özbayburtlu, hastalık hakkında bilgiler verdi. Ameliyatın zorluğundan da bahseden Opr. Dr. Özbayburtlu, “Fatih bey yaklaşık bir hafta önce bizim acil servise başvurdu. Daha adı konulmamış bir damar genişlemesi ve damar yırtık ameliyatı yaptık. Normalde olması gerekenden 3 kat büyük bir damar çapımız vardı ve yırtıldığı için de acil olarak ameliyata girmemiz gerekiyordu. Yaşı da genç ama daha öncesinde ailede 3 teyzesinde de aynı şekilde buna benzer bir hastalık olmuş ve ikisini kaybetmiş. Biri de şu an hayatta. Fatih’i de apar topar ameliyata aldık. Güzel ve başarılı bir ameliyat oldu. Yırtık olan damarı komple değiştirdik. Bu normalde sık yapılan bir ameliyat değil. Her ilde 1 veya 2 hekimin yapabileceği bir ameliyat. Şu an çok şükür Allah da bizi mahcup etmedi. Fatih de sağlığına kavuştu. Yarın da kısmetse Fatih’i taburcu edeceğiz. Kendini iyi hissediyor. Ne yazık ki zor ve standart şartların dışında çalışılması gereken bir ameliyat. Her hastanede ekipmanlar olmuyor ne yazık ki. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bütün ekipmanlarımız bu ameliyat için uygun” diye konuştu.

Ameliyat olmasaydı damarın yırtılacağını belirten Opr. Dr. Merih Özbayburtlu, hastalığın genetik olduğunu vurguladı. Ameliyat sonrası geçen süreçten de bahseden Opr. Dr. Özbayburtlu şu şekilde konuştu:

“Fatih’in teyzelerinde olduğu için bu genetik bir yatkınlık”

“Fatih hastanemize çok atipik bir sıkıntıyla geldi. Ciddi bir ağrısı olmasa da öksürük ve nefes darlığıyla geldi. Yırtık ve damar genişlemesi, çekilen tomografisinde tespit edildi. Bundan öncesinde hissetmemiş ve büyük sıkıntıları olmadığı için bu yaşa kadar gelmiş. Bundan sonra da ameliyat olmasaydı ne olacağını biz de bilemezdik. Bu damar elbet bir gün yırtılacaktı. Hastaneye yetişmesi de tamamen şansa kalmış bir işti. Biz güzel bir dönemde yakaladık ve ameliyatını yaptık. Yeni sentetik bir damar yerleştirdik. Çıkan aort damarı komple değiştirildi. 8 saatlik bir ameliyattan çıktık. Genellikle standardı da budur bu ameliyatlarda. Bazen 15-16 saatlere de çıkabiliyor, ama Fatih’in bünyesi de güçlüydü, yapı olarak damara da çok çabuk ulaştık. Bu tarz avantajlarımız oldu. Ameliyatımızı yaptığımızdan sonraki süreçte yaklaşık 4 gündür burada serviste yatıyor. 3 gün de yoğun bakımda kalmıştı. Yaklaşık bir hafta içinde süreci tamamlayacağız. Yarın 7’inci gün. Fatih’in teyzelerinde olduğu için bu genetik bir yatkınlık.”

“Şu anda gördüğünüz gibi iyiyim ve sağlıklıyım”

Evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki Fatih Kırmızıgül, tedavi olmadan önce sürekli öksürdüğünü söyledi. Ameliyat sayesinde iyi hissettiğini belirten Kırmızıgül tüm hastane çalışanlarına teşekkürlerini böyle iletti:

“Durmadan öksürüyordum. Randevu aldım geldim. Şansım da yerindeymiş. Merih hocam gibi bir hocaya denk geldim. Şu anda gördüğünüz gibi iyiyim ve sağlıklıyım. Gözüken ve gözükmeyen, doktorundan temizlik personeline kadar herkese çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes çok iyi ilgilendi.”

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