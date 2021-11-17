banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

710 gram doğdu, beyin kanaması geçirdi, 101 gün yoğun bakımda kaldı: Güliz bebek yaşama tutundu

Dünya Prematüre Günü’nde erken doğan bebekler ve aileleri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir araya geldi. Minik bebeklerin hayata tutunma hikayeleri dikkat çekti. 31 haftalık iken 900 gram olarak dünyaya gelen Aybars Mete bebek, uzun yoğun bakım sürecinde 3 ameliyat geçirdi. Erken doğan 710 gramlık Güliz bebek beyin kanaması geçirdiği yoğun bakımda 101 gün kaldı. Güliz bebeğin ailesi, "Neredeyse yaşam sınırı, yaşamaz denen bir bebekti. Bebeğimizin ayak izini aldım ve her saat sanki çocuğum var gibi süt sağdım" ifadelerini kullandı.

Sağlık 17.11.2021, 16:46
710 gram doğdu, beyin kanaması geçirdi, 101 gün yoğun bakımda kaldı: Güliz bebek yaşama tutundu

Dünya Prematüre Günü’nde erken doğan bebekler ve aileleri Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir araya geldi. Minik bebeklerin hayata tutunma hikayeleri dikkat çekti. 31 haftalık iken 900 gram olarak dünyaya gelen Aybars Mete bebek, uzun yoğun bakım sürecinde 3 ameliyat geçirdi. Erken doğan 710 gramlık Güliz bebek beyin kanaması geçirdiği yoğun bakımda 101 gün kaldı. Güliz bebeğin ailesi, "Neredeyse yaşam sınırı, yaşamaz denen bir bebekti. Bebeğimizin ayak izini aldım ve her saat sanki çocuğum var gibi süt sağdım" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de her 10 bebekten birinin prematüre olarak dünyaya geldiği belirtilirken yılda yaklaşık 150 bin bebek prematüre olarak hayata gözlerini açıyor. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile prematüre bebekler ve ailelerinin katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Prematüre doğan bebekler için doğum sonrası takip ve tedavi sürecinin önemine dikkat çekilirken, yaşama tutunan bebekler için pasta kesildi. Etkinlikte erken doğan birçok bebeğin hayata tutunuş hikayesi dikkat çekti. Etkinlikte bebeklerin doğdukları zamanki halleri ve tedavileri tamamlandığındaki halleri ise aileler için yan yana koyulan fotoğraflarla sergilendi, prematüre bebeklere dikkat çekmek için ise hastane önünden gökyüzüne mor balonlar bırakıldı.

31 haftalıkken 900 gram olarak dünyaya gelen Aybars Mete bebek, uzun yoğun bakım sürecinde 3 ameliyat geçirirken doktorlar da yaşama ihtimalini zayıf gördü. Aile bebeklerini kaybedecekleri üzüntüsüyle minik bebeğe eşya bile almak istemezken, yaşama tutunan Aybars Mete bebek ailesinin yüzünü güldürdü.

“Doktorlar her şeye hazırlıklı olun dedi, hiçbir şey almadık oğlumuza”

Aybars Mete bebeğin iyileşmesini beklerken yaşadıkları zor zamanları anlatan 21 yaşındaki anne Beyzanur Dilsiz, “Bebeğimiz olması 2,5 ay erken doğdu. 4 hafta geriden geliyordu gelişim geriliğimiz vardı. Doğduktan 1 gün sonra ameliyat oldu, bağırsaklarında bir sıkıntı vardı bunu doktorlarımız anne karnında fark etti. 900 gram doğdu, 800 gramla ameliyata girdi. Bağırsaklarındaki sıkıntıdan dolayı bağırsakları dışarı çıkarıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, çok şükür, karnımızda 3 dikiş yarasıyla hayatımızı sürdürüyoruz. Toplam 3 sefer ameliyat geçirdi, ilk çocuğumuz doktorlarımız da çok güçlü bir bebeğiniz var diyor. Doktorlar her şeye hazırlıklı olun dedi, biz yaşamasına imkan vermiyorduk. Ölüm var dedi ucunda hep böyle olduğu için biz hiçbir şey almadık oğlumuza çünkü doğduktan sonra biz zaten 45 gün hiç göremedik. Bir tek kapı süsü yaptırmıştım onu da kapıya asmadım, çünkü eve hep üzgün geliyorduk” dedi.

710 gram dünyaya geldi, 101 günlük yoğun bakım sürecinde beyin kanaması geçirdi

Songül ve Turgay Beler çiftinin kızı Güliz bebek ise 24 haftalık 710 gram olarak dünyaya gelirken 101 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ailesinin ilk çocuğu olan ve umutla başında beklediği minik bebek yoğun bakımda geçirdiği beyin kanamasıyla herkesi korkuttu. Ancak küçük yüreğin hayata tutunma mücadelesi galip geldi ve ailesi kızlarını sağlıkla alarak evine götürdü. Güliz bebeğin, prematüre olmasından kaynaklı tedavileri devam ederken aile, prematüre bebeklerde bakımın önemine dikkat çekti.

“710 gram dünyaya geldi, 101 gün yoğun bakımda kaldı”

Bebeğinin yoğun bakımda bulunduğu sürecin kendileri için çok zor geçtiğini ifade eden Güliz bebeğin annesi Songül Beler, “Çocuğum 24 haftalık doğdu, 710 gram dünyaya geldi. Neredeyse yaşam sınırı, yaşamaz denen bir bebekti. Çok şükür şu an iyi, 11 aylık oldu. Zor süreçlerimiz oldu, hala daha hastanelerde kontrollerimiz devam ediyor. İlk çocuğumuzdu, 101 gün yoğun bakımda kaldı, zordu. Doğumdan sonra yoğun bakım sürecindeyken beyin kanaması geçirdi. Gözüyle ilgili sıkıntılarımız var. Bebeğimizin ayak izini aldım ve her saat sanki çocuğum var gibi süt sağdım" ifadelerini kullandı.

Özlem ve Erhan Şengül çiftinin bebeği ise anne karnında zehirlenme yaşadı ve erken doğum gerekti. Ardından hastanede tedavisi tamamlanan Kumsal Defne bebek, evine gönderildi. Bebeğinin adını eşi kendisine kumsalda evlenme teklifi ettiği için Kumsal koyduklarını anlatan Özlem Şengül, ilk bebeğini karnında kaybetmesinin ardından minik Kumsal’ın evine dönmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

"İsminin anlamı da eşim bana kumsalda evlenme teklif etti"

Çocuğunun prematüre olarak dünyaya geldiğini ve bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini anlatan Kumsal bebeğin annesi Özlem Şengül, "7 aylık doğdu, gebelik zehirlenmesi yaşadım. 39 gün kuvözde kaldı, çok zor bir süreçti. Allah’a şükürler olsun, atlattık her şey geride kaldı. Miniğimizin adı Kumsal Defne Şengün. İsminin anlamı da eşim bana kumsalda evlenme teklif etti. Ben ilk çocuğumu kaybetmiş bir anne olarak baya bir zor günler geçirdim annemle beraber 7 gün hastanede kaldım" şeklinde konuştu.

“Prematüre bebeklerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz"

Prematüre bebeklerin yaşamda kalabilmesi için sağlıkçılar olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Merih Çetinkaya, ailelerin bu zorlu süreç sonra bebeklerine yönelik takiplerinin sürdürmesinin önemine değindi. Çetinkaya, “Farkındalık oluşturmak amacını sağlıyoruz. Yaptığımız özel bir dokunuş, anne karnında geçirmesi gereken süreyi kuvözde bizlerle beraber ve zorlu bir süreç olarak yaşayan prematüre bebeklerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tabi bu bebekler sadece erken doğmuyor, başta akciğer, kalp beyin, böbrek gibi tüm organ sistemlerinin de gelişmediğini, ona uygun bir tedavi yaklaşımı içinde bulunulması gerektiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6