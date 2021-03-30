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71 yaşındaki muhtar korona virüse yenildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs sebebiyle fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

Sağlık 30.03.2021, 11:09
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71 yaşındaki muhtar korona virüse yenildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs sebebiyle fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi Muhtarı Ali Barbaros (71), 3 gün önce korona virüse yakalandı. Dün fenalaşan Barbaros, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilen muhtar Barbaros, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtarlık görevinde ilk dönemi olan Barbaros’un cenazesi, hastanede tamamlanan işlemleri sonrasında Karasu’da toprağa verilecek.
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