70 yaşında korona virüsü yenen vatandaştan duygulandıran sözler

Kocaeli’de korona virüsü 2 ay süren tedavisinin ardından yenen 70 yaşındaki Mehmet Altuntaş, vatandaşlara seslenerek, “Nefes alıp vermek için dairemi isteselerdi, bir nefese dahi imza atardım” dedi.

Kocaeli’de yaşayan ve 70 yaşında olmasına rağmen inşaatlarda çalışan Mehmet Altuntaş isimli vatandaş, 2 ay önce korona virüse yakalandı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Altuntaş, tedavi altına alındı. Altuntaş, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu edildi. Altuntaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansıyla 2 ay sonra evine götürüldü. Mehmet Altuntaş’ın eşi Şükriye Altuntaş’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık personeli tarafından hasta refakatçi eğitimi verildi. Şükriye Altuntaş’a ekipler tarafından hasta bakımı, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularda eğitim verildi. Ayrıca içince bulunduğumuz pandemi nedeniyle evde alınması gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Nefes alıp vermek için dairemi isteselerdi, bir nefese dahi imza atardım”

Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Mehmet Altuntaş, “Hiç kimse duyarsızlık göstermesin. Bu illete karşı herkes kendini çok iyi korusun, bana bir şey olmaz demesin. Bu hastalığı çeken bilir. 2 ay hastanede tedavi gördüm. Hastalık süresince nefes almakta zorlandım. Nefes alıp vermek için dairemi isteselerdi, bir nefese dahi imza atardım. O kadar zor durumdaydım ki Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Doktorlarımız vesile oldu, Allah yaşamamıza izin verdi. Büyük acılar çektim. 2 ay geçmesine rağmen halen yataktayım ve ayaklarım titriyor. Yürüyemiyorum, vücudum cansız, ciddi bir baş dönmem var. Belediyemizden Allah razı olsun. Hastaneden alıp evime kadar beni getirdiler” dedi.

“Devletimiz, belediyemiz her zaman arkamızda oldular”

Büyükşehir Belediyesinin hasta olduğu süreçte kendisini yalnız bırakmadığını belirten Altuntaş, “Hastaneden taburcu olunca Büyükşehir Belediyesi ambulans getirdi. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara zeval vermesin. Şimdi de hasta refakatçi eğimindeki spor eğitmeni personeli tarafından spor egzersizleri yapıyorum. 2 ayda çok kas kaybım oldu. Biz çok memnun kaldık. Devletimiz, belediyemiz her zaman arkamızda oldular” diye konuştu.

“Kimse birbirine yaklaşmasın”

Eşi ile birlikte kendisinin de korona virüse yakalandığını ifade eden Şükriye Altuntaş ise vatandaşlara seslenerek, “Biz ikimiz de bu hastalığa yakalandık. Ben 10 günde atlattım. Fakat eşim 2 aydır hastanede. Allah’a şükür şimdi daha iyi. Kimse birbirine yaklaşmasın. Covid belirtisi olursa hemen hastaneye başvursunlar. Biz şimdi evimizdeyiz. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hasta refakatçi eğitimi aldım. Allah bu hizmetleri gerçekleştirenlerden razı olsun” açıklamasında bulundu.