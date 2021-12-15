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7 yıldır polistik over sendromu nedeniyle evlat sahibi olamayan çift, Diyarbakır’da müjdeyi aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 7 yıllık evli olan Tuba ve Aydın Doğan çifti, polistik over sendromu nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da yaptığı tedavilerle müjdeyi aldı.

Sağlık 15.12.2021, 10:55
7 yıldır polistik over sendromu nedeniyle evlat sahibi olamayan çift, Diyarbakır’da müjdeyi aldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 7 yıllık evli olan Tuba ve Aydın Doğan çifti, polistik over sendromu nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da yaptığı tedavilerle müjdeyi aldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Tuba (35) ve Aydın Doğan (40) çifti, 7 yıldır evlat hasreti çekiyor. Polistik over sendromu nedeniyle birçok tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı taramadan sonra Çoksüer, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları sonrası dondurulmuş embriyo transferi yaprak çifte müjdeli haberi verdi. 7 yıllık bebek hasreti çeken çift, aldıkları müjde sonrası çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

“Doğru hekim, tedavi ve klinik başarının ana anahtarıdır”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, başarının ana anahtarını doğru hekim, doğru klinik ve doğru tedavi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çoksüer, “Hasta kliniğimize yıllardır çocuk özlemiyle arkadaş tavsiyesi üzerinden başvurdu. Birçok yerde tedavi almış polistik over tanısı konulmuş fakat detaylı bir tedavi uygulaması yapılamamış. Hastaya sürekli gebelik şanslarının zayıf olduğu aktarılmış, hem yumurtlama hem de tutunma problemleri nedeniyle söylenmiş. Biz de polistik over olanlarda akupunktur ve fitoterapi uyguladık. Bizim buradaki temel hedefimiz hastalardaki yumurtlamayı sağlamak ve sperm ile yumurtanın döllenmesini artırmak. Akupunkturdan yararlandık, hem kilo kontrolü, yumurtlama, stres azaltma ve embriyonun rahme tutulmasını sağladık. Dondurulmuş embriyo transferi ve fitoterapi de yaptık, polistik overe uygun dozlar vererek gebelik elde ettik. Şu anda gebelik haberini aldı, müthiş bir mutluluk anına tanıklık ettik. Doğru hekim, tedavi ve klinik başarının ana anahtarıdır” dedi.

7 yıllık evlat hasreti çeken 35 yaşındaki Tuba Doğan, bir arkadaş tavsiyesiyle geldiğini kaydetti. Doğan, “Çok güzel bir duygu, duygulandım, mutluyum. Herkes gelsin, korkulacak bir yanı yok, Hakan hoca da iyi bir doktor, gelmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

“Şu anki duygu anlatılmaz dünyalar benim oldu”

40 yaşındaki Aydın Doğan ise müjdeli haberden sonra dünyaların kendisinin olduğunu kaydederek evlatlarını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı. Doğan, “Hiç çocuğumuz olmadı, daha önce bir aşılama, 3 tüp bebek tedavisi gördük olumsuz sonuçlandı. Sürekli eşime moral veriyordum, üzülmeme konusunda. Doktorumuz gerekli tahlilleri aldı ve tedavileri yaptı, bugün de müjdeli haberi aldık. Şu anki duygu anlatılmaz dünyalar benim oldu, sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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