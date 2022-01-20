7 Yıldır Görmediği Babası Böbreği İle Kızına Umut Oldu!

‘Bu yılın en güzel hediyesi babamdan geldi’

Ameliyat sonrası duygularını dile getiren Gamze Akkaya, “Kendimi çok iyi hissediyorum. 1 haftadır diyalize girmiyorum. Bu benim için en güzel hediye. Artık sağlıklı hissediyorum. Babam böbreğini bana bağışladı. Böbreği ben de hayat buldu. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ettireceğim. Bu yılın en güzel hediyesi babamdan geldi” dedi.

Çocuk yaştaki hastalara nakil yapmak çok önemli

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, “Fox Tv’deki yayından haberimiz olduğunda bu kızı kurtarmak için kanalla irtibata geçtik. Gamze’ye ve babasına uyum dâhil birçok test yaptık. Bütün test sonuçları gayet olumlu geldi. Kapalı yöntemle babasından böbrek alarak Gamze’ye nakil yaptık. Her 2 ameliyat da çok başarılı geçti. Gamze hemen idrar çıkarmaya başladı. Kreatinini düştü. Gamze’yi ve babasını sağlıklı şekilde evlerine yolladık. Gamze 5 yıldır diyalize giriyordu. 7-8 yıldır böbrek yetmezliği olan bir genç kız. 22 yaşında olmasına karşın 14-15 yaşlarında görünüyor, böbrek yetmezliği nedeniyle fiziksel gelişimini tam tamamlayamamış. Yıllar önce nakil olma şansını yakalamış olsaydı, fiziksel gelişimini de tamamlama şansını yakalamış olacaktı. Bu nedenle özellikle çocuk yaşlarındaki hastalara nakil yapmak çok önemli. Bu çocuklar nakil olamazlarsa fiziksel bazen de mental gelişmelerinde geri kalmalar oluyor. Tek çareleri böbrek nakli olmaları. Keşke ülkemizde organ bağışı daha yaygın olsa da bu durumdaki tüm çocuk hastalarımıza nakil yapabilsek” açıklamasında bulundu.