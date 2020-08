7 senelik çocuk hasreti bir ameliyatla son buldu

Çocuk sahibi olmak için Sivas’taki bütün doktorları gezen ancak çocuk sahibi olamayacağı söylenen Büşra ve Faruk Topal çifti, Histeroskopi ameliyatı ile 7 sene sonra bebeklerini kucağına aldı.

Sivas’ta yaşan Büşra Topal ve Faruk Topal çifti 7 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Çift çocuk sahibi olabilmek için bir çok tedavi yöntemine başvurdu. Sivas’taki bir çok doktora giden Büşra Topal’a Polikistik Over tanısı konuldu. Yumurtalıklarında kist olan Topal için hemen tedaviye başlandı. Büşra Topal kendisine uygulanan tedavilerden olumlu sonuç alamadı. Topal çifti bunun üzerine çevresinden Medicana Sivas Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu’nu duydu. Hemen harekete geçen çifti, Salihoğlu muayene etti ve Büşra Topal’a Endometrial Polip adlı bir tanı koyuldu. Rahim duvarında lezyon olduğu fark edilen Topal’a, Dr. Salihoğlu Histeroskopi ameliyatı yaptı. Ameliyatın olduğu ay içerisinde Kerime Nazlı Salihoğlu çifte müjdeli haberi verdi. Hamile olan Büşra Topal 7 sene sonra bekledikleri bebeğine kavuştu. Çiftin Elif adında bir kızları oldu.

Doğru yerde doğru hekime muayene önemli

Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, çocuk isteyen anne ve baba adaylarına tavsiyelerde bulunarak, “Topal çifti bana başvurduklarında 7 yıllık evlilerdi ve söyledikleri gibi birçok doktora başvurduklarını, çeşitli tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olmak istediklerini ama sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdi. Hastayı muayene ettiğimde tabi ki bir takım sıkıntılar vardı. Bunu hastayla da konuştum, kendisi de kabul etti. Ufak bir operasyon yaptım. Operasyon yaptığımız ay hastamız gebe kaldı. Müjdeli haberi onlara verdim. Onlar mutlu oldu bende çok mutlu oldum. Güzel bir gebelik takibi sonrasında sağlıkla bebeklerine kavuştular. Çocuk isteyen hastalarımıza buradan en önemli tavsiyem mutlaka kadın faktörü ve erkek faktörü birlikte değerlendirilip ne gerekiyorsa ona göre yaklaşımdır. Burada toplumda çok ciddi bir bilgi eksikliğimiz var. Bazen kulaktan dolma bilgilerle yanlış yönlendirmeler, yanlış yerde zaman kayıpları olabiliyor. Doğru hekimde doğru yerde muayene olup düzenli kontroller ve tetkikler yapıldığı sürece inşallah bütün anne ve baba adayları mutlu sona kavuşur’’ şeklinde konuştu.

“Kerime hanım her an yanımdaydı’’

Anne Büşra Topal, hamile olduğunu duyduğunda ağladığını ve değişik bir duyguya büründüğünü dile getirerek, “Biz 7 sene boyunca çocuk sahibi olabilmek için bütün doktorlara gittik. Bunun yanında ebe kadınlara gittik. En sonunda Kerime hanımı duydum. O da aynı teşhisi koydu ama kendini bana bırak dedi. Küçük bir operasyon geçirdim. Onsan sonra ilk ayımda hamile kaldım ve Elif’imizi kucağımıza aldık. Hamile olduğumu duyduğum an ağladım. Kerime hanım her an yanımdaydı. Hemen eşimi aradım ve ona haber verdi. Değişik bir duyguydu’’ ifadelerini kullandı. Baba Faruk Topal ise, “Çok değişik bir duygu. Kelimeler bunu anlatmaya yetmez. Sadece yaşamak lazım. İnşallah herkes de bu duyguyu yaşar’’ dedi.