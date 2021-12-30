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7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı

Dünyada etkili olmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkeye giriş prosedürü değişti. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesine Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı.

Sağlık 30.12.2021, 13:46 30.12.2021, 15:22
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı

Dünyada etkili olmaya başlayan Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkeye giriş prosedürü değişti. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesine Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg’a Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada Türkiye’den İsveç’e seyahat etmek isteyen yolcuların aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecekleri ifade edildi.

Test zorunluğu

Güncelleme kapsamında bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklik oldu. Bu bağlamda Türkiye’den Irak’a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantina kurallarına uyacak. Bağdat, Necef, Basra’ya seyahat edecekler kişilere en geç 72 saat, Süleymaniye’ye seyahat edecekler kişilere ise en geç 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

İran’a PCR testi yaptırmayan yolcuyu giremeyecek

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye’den İran’a geliş yapacak yolculardan ise azami 72 saat süreli PCR testi talep edilirken, test yaptırmayan yabancıların ise ülkeye alınmayacağı kaydedildi. Yolcuların karantinaya tabi olabilecekleri ifade edilirken, yolcuların en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’den gelen yolcuların varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilecekleri açıklandı.

Portekiz de testi zorunlu yaptı

SHGM’nin internet sitesinde yer alan seyahat kuralları güncellenmesinde aşılanmamış yolcuların Portekiz’e girmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Aşılanma durumları fark etmeksizin tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerektiği ifade edildi. Testin ayrıca ilk kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olmasının altı çizildi.

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